Dos meses de huelga de letrados: 3.500 juicios suspendidos en Córdoba aunque ya con la mirada puesta en un acuerdo

Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) arrancaron el pasado 24 mes de enero una huelga indefinida que, dos meses después, se ha convertido en un pulso al Gobierno de España reivindicando, entre otras cuestiones, la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, incrementadas en sucesivas reformas, en especial la de 2015.

En estos dos meses, y de forma orientativa, el número de juicios suspendidos en Córdoba asciende a unos 3.500 mientras que las actuaciones judiciales canceladas superan las 4.000. Durante el primer mes, los juicios suspendidos fueron unos 2.500 y 3.000 actuaciones canceladas. La cifra de los juicios cancelados durante este último mes, unos 1.000, es levemente inferior al anterior ya que el no señalamiento de vistas ha conllevado la no celebración.

Aunque las cifras siguen aumentando, parece ser que ya se va vislumbrando una solución al problema. Tal y como explica el letrado del Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba y portavoz del resto de profesionales en huelga, Antonio García, después de un mes y medio de paro, el Ministerio de Justicia “decidió sentarse a negociar” con el colectivo. La semana pasada, la cartera que preside Pilar Llop se puso en contacto con los miembros del Comité emplazándoles a negociar en la sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública, produciéndose la primera reunión que, no obstante, no llevó a un acuerdo.

A nivel nacional, el seguimiento de la huelga ha sido de un 70% mientras que en Córdoba ha disminuido en las últimas semanas después de que “la participación haya sido muy alta, cerca del 90%, durante el primer mes y medio”, apunta García. No obstante, el compromiso de los letrados de Córdoba con la huelga “es total”.

La previsión con la que trabajan estos profesionales es recuperar la normalidad cuando se desconvoque la huelga, pero García señala que “el juzgado que menos atraso tenga no estará a su ritmo habitual hasta finales de año”. De nuevo, el portavoz de los letrados en Córdoba ha pedido disculpas a los procuradores y abogados afectados por la huelga ya que sin la celebración de juicios, estos profesionales no pueden cobrar su minuta, ni siquiera parcialmente. “Nadie se esperaba que el Ministerio de Justicia alargara en el tiempo iniciar unas conversaciones con nosotros. Es más, cuando empezamos la huelga, creíamos que finalizaría a la semana, pero no ha sido así”, concluye el portavoz de los letrados en Córdoba..