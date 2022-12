El juez declara el concurso de acreedores en la empresa que gestiona Oteros Sport

El titular del Juzgado de lo Mercantil de Córdoba, Antonio Fuentes Bujalance, ha firmado un auto declarando en concurso de acreedores a la empresa OTS Gestión de Tiendas Deportivas SL. Esta entidad es la que gestiona la marca comercial de las tiendas Oteros Sport, una de las más señeras de Córdoba, con más de un centenar de empleados y con negocios en varias provincias de España.

El juez ha publicado el edicto declarando el concurso con fecha de 20 de septiembre y con número 331/2022. Además, da un mes a todos los acreedores a que presenten los débitos que pueden tener con la entidad, después de que el edicto de declaración del concurso de acreedores haya sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Oteros Sport llegó a tener una facturación superior a los 35 millones de euros en el año 2019, según consta en sus cuentas depositadas en el Registro Mercantil de Córdoba. La empresa presentaba entonces un importante activo, de casi 14 millones de euros. Es, por tanto, una de las grandes compañías con CIF cordobés.

La empresa nació en Lucena en el año 1993, con la apertura de su primera tienda. Al año siguiente, la compañía abrió una nueva tienda en Málaga. En 1997 ya disponía de seis tiendas entre Málaga y Córdoba. La gran expansión de la compañía llegó ya en el siglo XXI. De hecho, en 2018 se contabilizaban un total de 80 tiendas por toda España, incluidas las de Madrid o Barcelona.

Ahora, el juez nombrará unos administradores concursales que son los que tratarán de reflotar la compañía y, además, pagar a los proveedores con los que haya contraído deudas que de momento no están pudiendo ser atendidas.

