Dorado ratifica ante el juez su denuncia y critica que el Ayuntamiento no se persone en la causa

El concejal David Dorado, exdelegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, ha ratificado este miércoles ante el juez del Juzgado de Instrucción Número 2 de Córdoba la denuncia que llevó a la Fiscalía de Córdoba por el segundo 'caso Infraestructuras', y que se centra en un presunto fraude en la contratación de alumbrado público en el Ayuntamiento de Córdoba entre los años 2012 y 2020.

El edil, exportavoz de Cs, ha llegado a los juzgados este miércoles, y ha prestado declaración ante el juez, respondiendo también a las preguntas de seis abogados que representan a los nueve investigados (entre técnicos del Ayuntamiento y empresarios de las compañías que presuntamente se habrían beneficiado del supuesto fraude organizado en materia de alumbrado público).

Según ha contado a este periódico, los abogados de la parte investigada han preguntado por la auditoría que pagó de su propio bolsillo David Dorado cuando era delegado de Infraestructuras, después de que algunos empresarios le alertaran de unas supuestas irregularidades en la contratación de alumbrado público. Esta auditoría iba de 2015 a 2020 y dio pie a la investigación del Ministerio Fiscal, que amplió las pesquisas hasta el año 2012, y que describió una trama que podría haber cometido los presuntos delitos de tráfico de Influencias y prevaricación.

Tras declarar durante más de dos horas, Dorado ha criticado que el Ayuntamiento de Córdoba aún no haya solicitado personarse en esta causa, a pesar de que aparece como “perjudicado”. “Curiosamente, el Ayuntamiento de Córdoba quiere aparecer ahora como el garante de la transparencia en el Área de Infraestructuras, que a mí me parece muy bien, pero sin embargo ha decidido no personarse en una causa que investiga un presunto fraude de cientos de miles de euros”, ha lamentado el concejal.

En este ámbito, Dorado apunta que, aunque el Ayuntamiento sostenga que no existe un ofrecimiento de acciones por parte del juez, el escrito de la Fiscalía ya situaba al Consistorio como “perjudicado”. A su juicio, el equipo de Gobierno no se persona en la causa porque el jefe de Asesoría Jurídica ya emitió un presunto informe a la Fiscalía diciendo “que no hay nada que investigar”.

Las declaraciones ante el juez continuarán esta semana, en la que están llamados las nueva personas investigadas. Este procedimiento podría acabar en la apertura de juicio oral, como ocurrió con el primer 'caso Infraestrucutras', que está en manos del Juzgado de Instrucción número 4 de Córdoba, y en el que el propio Dorado declaró como testigo.

Las declaraciones ante el juez de esta semana coinciden con la apertura de un tercer 'caso Infraestructuras'. En concreto, este tercer episodio se ha conocido cuando el gobierno municipal ha ordenado a la Asesoría Jurídica que abra diligencias informativas tras detectar presuntas irregularidades en facturas de la Unidad de Mantenimiento de Edificios Municipales y Colegios del área de Infraestructuras, corrrespondientes al año 2022.