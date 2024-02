El Ayuntamiento deberá pagar más de 975 euros tras un accidente por el mal funcionamiento de semáforos

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Córdoba ha condenado al Ayuntamiento de la capital a pagar más de 975,68 euros a un conductor que tuvo un accidente de tráfico. Contra la desestimación por silencio administrativo de reclamación por responsabilidad patrimonional, el hombre interpuso un recurso ante el juzgado cordobés, que le ha dado la razón, ya que el suceso se produjo por un mal funcionamiento de los semáforos.

Las diligencias abiertas por la Policía Local tras el accidente señlaban que la causa del siniestro se encontraba en el fallo de los semáforos. De hecho, en el lugar y momento del siniestro se encontraban dos operarios de la empresa con la que el Ayuntamiento tenía contrantado el servicio de gestión del sistema de información de tráfico de la ciudad

Durante la vista oral, la defensa de esta empresa alegó que el accidente se había producido por culpa de los conductores implicados, que no respetaron la señalización vertical que les afectaba, en ausencia de las señales semafóricas. Sin embargo, el juez ha estimado que la responsabilidad hay que achacarla al mal funcionamiento de la instalación semafórica.

Así, el Ayuntamiento deberá abonar al demandante 975,68 euros más los intereses legales de esa cantidad desde la reclamación, que se produjo en mayo de 2022, así como el IVA de la reparación del vehículo sobre la base imponible de 975,68 euros. La entidad que se encargaba del mantenimiento de los semáforos no ha sido condenada ya que no fue demanda en el escrito de la acusación, aunque sí que compareció en el procedimiento a raíz del emplazamiento realizado por el Ayuntamiento de Córdoba. No obstante, el Consistorio reclamará a la empresa el importe de la indemnización.