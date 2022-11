Absuelven a dos cordobesas detenidas en Zaragoza acusadas de robar por la técnica del 'abrazo'

El titular del Juzgado de lo Penal número dos de Zaragoza ha absuelto a dos vecinas de Baena (Córdoba) que fueron detenidas en 2020 en la capital aragonesa acusadas de un delito continuado de hurto y otro de robo con violencia. Las acusadas estuvieron detenidas entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre de 2020. La Fiscalía solicitaba para ellas una pena de un año y seis meses de cárcel para una, y de dos años y dos meses para otra.

Las mujeres, defendidas por el abogado cordobés Marcos Santiago Cortés, han sido absueltas tras la prueba testifical y pericial. El magistrado considera que durante el juicio no ha quedado probado ni acreditado que estas mujeres fueran las autoras de hasta tres delitos distintos del que eran acusadas.

Estas mujeres fueron detenidas por la Policía Nacional y acusadas de ser las protagonistas de una oleada de robos en Zaragoza por la conocida como técnica del abrazo. Así, se acercarían a hombres mayores para darles un abrazo y aprovechar para robarle sus objetos personales.

El juez decide absolverlas tras las dudas en el reconocimiento por parte de las víctimas. El reconocimiento se hizo a través de videoconferencia, ya que las acusadas se encuentran en Córdoba, según se detalla en la sentencia. Además, las joyas no han sido recuperadas y por tanto no han sido relacionadas con las mujeres. Y por último, en el juicio no fueron citados como testigos los policías que las detuvieron, para que sostuvieran la acusación.

De esta manera, se establece del principio del in dubio pro reo y se decide dejar en libertad y sin cargos a las dos mujeres.