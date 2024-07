Vecinos denuncian vandalismo en sus coches en una calle sin luz desde hace más de un año

Varios vecinos de la calle Doctor Joaquín Tortosa Lorenzo, en la zona de nueva edificación entre Fuente de la Salud y Chinales, han denunciado actos de vandalismo que han acabado con las ruedas de sus vehículos rajadas y pintadas en las fachadas de los edificios, algo que relacionan con la falta de alumbrado público en su calle a lo largo del año y medio que llevan habitando sus viviendas.

El último episodio de vandalismo lo han vivido el pasado fin de semana, cuando en la noche del viernes al sábado rajaron las ruedas de cuatro coches de los vecinos. En la noche posterior, del sábado al domingo, aparecieron varias pintadas en las fachadas, explican a este periódico los vecinos.

La Policía Local fue avisada de los hechos y se personó en el lugar durante el fin de semana. Este martes por la tarde, los vecinos han interpuesto formalmente la denuncia por ello, a la que ha tenido acceso Cordópolis.

Los vecinos explican que llevan casi año y medio en sus viviendas pero la calle no cuenta con luz, pese a tener farolas. En una consulta hecha ante la delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba para conocer por qué no tienen luz en su calle, un escrito de este área municipal de abril pasado certifica que, en su día, la constructora no realizó correctamente la conexión del suministro eléctrico.

En dicho escrito -facilitado a este periódico- se traslada a los vecinos que la Gerencia Municipal de Urbanismo había detectado en diciembre pasado la falta de cable de tierra al abrir algunas arquetas al azar en la calle para comprobar la instalación eléctrica y que no estaba conectada al cuadro eléctrico correspondiente para los circuitos de la zona.

Por ello, se informaba entonces desfavorablemente la devolución del aval a la constructora por la urbanización de la zona. Pasado el tiempo, la constructora habría solucionado esa conexión pero quedarían otras cuestiones por solucionar, según explican ahora los vecinos. Así las cosas, la situación que viven es que llevan todo este tiempo sin suministro eléctrico en su calle, siguen sin tener luz, y aluden a que esto hace que los vándalos puedan actuar sin ser vistos.

Relatan que durante los fines de semana se producen botellones y movimiento en la zona, donde se trasladan personas que antes o después acuden a locales de ocio de Chinales. Pero, más allá de eso, insisten, el problema son los actos vandálicos. Además de las ruedas rajadas en sus coches, en otras ocaciones han aparecido lunas de estos rotas, retrovisores golpeados y también han visto cómo aparecían pintadas en los edificios. Ante ello, reclaman su derecho a tener una calle iluminada.