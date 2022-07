Otras tres muertes asociadas al calor elevan a ocho el número de víctimas de la última ola

La ola de calor extremo que azota a toda la Península Ibérica deja ya al menos ocho víctimas mortales en la provincia de Córdoba, según la última actualización del informe sobre mortalidad que semanalmente elabora el Instituto Carlos III.

Los tres últimos decesos notificados se produjeron el pasado viernes 15. Dos personas más murieron el jueves 14, otra persona más murió el miércoles 13, otra el martes 12 y otra el pasado lunes 11.

El informe del Instituto Carlos III atribuye a la temperatura estos ocho fallecimientos en la provincia de Córdoba. En la semana anterior no consta ni una sola muerte relacionada con el calor. Ni siquiera en las jornadas en las que las temperaturas se dispararon. Las anteriores muertes por calor fueron en junio, coincidiendo con la anterior ola.

En lo que va de año, en la provincia de Córdoba, son ya 17 las víctimas mortales por calor. Ocho fallecimientos constan en junio, cuando se adelantaron las altas temperaturas. Una más se produjo durante el mes de mayo, en el que se produjo un tempranero aumento de las temperaturas.

En Córdoba, son ya ocho días seguidos en los que no se baja de los 42 ºC y diez en los que las máximas superan los 40 ºC en la estación de Córdoba Aeropuerto.

