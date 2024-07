Los satélites calculan que el incendio de Cerro Muriano habría quemado unas 1.800 hectáreas

1.800 hectáreas. Ese es el número de superficie quemada por el incendio forestal de Cerro Muriano, en Córdoba, según los cálculos que hacen los satélites Airbus y Maxar con los que trabaja Google Maps, y que harían de este fuego el segundo incendio forestal en importancia registrado en 2024 en España.

El primero fue del de Níjar, en Almería, que quemó más de 2.160 hectáreas. El cálculo que hacen los satélites de Google Maps es inferior, aunque el fuego sigue activo, tras evolucionar en la pasada madrugada hacia el embalse de Guadalmellato.

La superficie estimada por Google Maps, de confirmarse, lo convertiría en un gran incendio forestal, una denominación para todo aquel incendio que llega a las 500 hectáreas de superficie forestal quemada.

Sería, además, el peor incendio en la zona desde el que se registró en el año 2007, y que calcinó 4.100 hectáreas, originado también en el campo de tiro de la base militar de Cerro Muriano.

En estos momentos, más de 150 profesionales, 14 medios aéreos y cinco vehículos pesados de extinción trabajan desde primera hora de la mañana en su estabilización.

La situación meteorológica durante la noche, de ser muy compleja en sus primeras horas por la intensidad del viento, ha ido mejorando, permitiendo a los profesionales trabajar en su contención para que, a partir de la incorporación de los primeros medios aéreos a primera hora de la mañana, pudiera cerrarse ese frente del incendio.

El operativo desplegado por el Plan Infoca afrontó en la tarde del sábado sus momentos más complicados, por la entrada de viento que provocó que las labores de perimetraje y extinción se volvieran mucho más difíciles. Eso hizo que, en la tarde del sábado, una columna de humo volviera a ser visible desde la capital cordobesa y otros puntos de la provincia, horas después de que desapareciera.

