El Infoca da por extinguido el incendio de Cerro Muriano que se inició el pasado viernes

El dispositivo del Infoca ha dado por extinguido a las 18:30 de la tarde de este jueves el incendio del paraje de Cerro Muriano, en el término municipal de Obejo (Córdoba), que se inició el pasado viernes. La extinción se certifica cuando los técnicos comprueban que no hay posibilidades de que se reavive.

El incendio ha quemado más de 1.800 hectáreas de monte en Sierra Morena, de las que la gran mayoría, 1.300, corresponden a terreno del Ministerio de Defensa. La superficie quemada por este incendio en los terrenos de la base Guzmán el Bueno Bri X del Ejército de Tierra ha superado las 1.300 hectáreas en una estimación inicial.

La superficie que se ha quemado está en su mayoría en lo que los militares llaman “zona de caída”, y cuya longitud no venía indicada en el balance inicial de terreno calcinado que dio el Plan Infoca cuando estabilizó el fuego el pasado lunes.

Según informó entonces el Infoca, las hectáreas de terreno forestal afectadas son 571, de manera que, la suma de los terrenos militares y forestales convertiría el incendio de Cerro Muriano en uno de los más destructivos registrados este año en España, junto al de la localidad almeriense de Níjar, donde inicialmente también se estimó que se habían quemado 1.800 hectáreas.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!