Herido un motorista en un accidente en la N-IV

Un motorista ha resultado herido tras sufrir un accidente a primera hora de la tarde de este domingo 26 de diciembre en la carretera N-IV, en el término municipal de La Victoria (Córdoba), en sentido Aldea Quintana.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 a este periódico, el accidente ha ocurrido sobre las 15:00, en el kilómetro 424 de la citada carretera, a la altura de un restaurante. Varios alertantes han señalado que el motorista podría haber chocado con un coche.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado los servicios sanitarios, para evaluar el estado del motorista, si bien agentes de la Guardia Civil de Tráfico habrían avanzado que el hombre ha sufrido varias fracturas, sin que se conozca hasta el momento más detalles del suceso.

Hasta el lugar también ha acudido el servicio de mantenimiento de carreteras para limpiar la zona tras el accidente.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!