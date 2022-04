Un grupo de encapuchados apuñala y golpea a un hombre en plena calle en Lucena

Un hombre de 40 años ha resultado herido de gravedad y ha sido hospitalizado tras haber recibido varias puñaladas y varios golpes por parte de un grupo de encapuchados que lo abordó en plena calle y huyó del lugar a continuación.

Según adelanta el diario ABC Córdoba y confirman fuentes oficiales, los hechos tuvieron lugar a las 21:30 en la calle Corazón de Jesús, de la citada localidad. Según testigos presenciales, cuatro personas salieron de un vehículo y abordaron a la víctima, un hombre de 40 años.

Siempre según el relato de los testigos al Centro Coordinador de Emergencias 112 Andalucía, los encapuchados portaban un arma blanca y una barra de hierro, y la víctima recibió varias puñaladas y golpes, antes de que los agresores se dieran a la fuga.

El 112 movilizó al lugar de los hechos a efectivos de la Policía Nacional y sanitarios, que certificaron que el hombre había sido apuñalado y golpeado en varias partes de su cuerpo. La Policía Nacional ha certificado que la víctima recibió cuchilladas en la espalda, el abdomen y las piernas, y que fue hospitalizada, aunque “no se teme por su vida”.

Hasta el lugar de los hechos se trasladó la Policía Científica y la Policía Judicial, que han tomado las riendas de la investigación. A pesar de que hubo testigos que llamaron al 112 y narraron la agresión, no hay ninguno que haya prestado declaración ante la Policía Nacional por el momento, señalan fuentes cercanas a la investigación, que añaden que tampoco hay cámaras de seguridad cercanas.

La investigación está totalmente abierta y, por el momento, no se ha podido esclarecer la naturaleza de la agresión.

