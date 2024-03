Doce detenidos acusados de 61 robos de joyas, dinero y coches en Córdoba y otras provincias

La Guardia Civil ha detenido a once hombres y una mujer, ocho de los cuales han ingresado en prisión, acusados de cometer un total de 61 robos de joyas, vehículos de alta gama, dinero y otros objetos de valor en hasta cinco provincias andaluzas, entre ellas Córdoba, además de en Murcia y Madrid, siendo el grueso de las sustracciones en Almería, donde se han contabilizado 50 robos de efectos cuyo valor conjunto supera los 400.000 euros.

Según ha indicado la Comandancia en una nota, los doce detenidos residían en la localidad almeriense de Roquetas de Mar, donde se han realiza hasta siete registros domiciliarios en el esclarecimiento de los robos que habrían cometido también en Granada, Málaga, Córdoba y Jaén.

En el marco de la Operación 'Z4', agentes del equipo de investigación de la compañía de la Guardia Civil de El Ejido (Almería) ha procedido al arresto de los sospechosos, con edades comprendidas entre 20 y 35 años, tras una operación que se inició a finales de agosto del pasado año cuando se tuvo conocimiento de las primeras denuncias.

Los agentes consiguieron trazar una cronología de los robos que se iban perpetrando y descubrir el 'modus operandi' de esta organización. Comprobaron que los responsables de los robos no solo operaban en la provincia de Almería, sino también en ámbitos de Andalucía Oriental y en las provincias de Córdoba, Murcia y Madrid.

La investigación señala que los autores se habrían especializado en el robo de viviendas unifamiliares. Así, habrían actuado de forma organizada, vigilando todos los movimientos diarios de los moradores para asegurarse cuando estaban ausentes y aprovechar ese momento para entrar en las viviendas.

Para ello, los sospechosos habrían escalado por la fachada, cornisa o balcón, y habrían forzado la puerta o ventana de entrada menos visible desde la calle. Una vez en el interior, sustraían los objetos más valiosos y de fácil venta en el mercado de segunda mano.

Entre los objetos sustraídos se han recuperado 384 piezas de joyería y relojería, una gran cantidad de dispositivos electrónicos de última generación, un arma larga de fuego con 57 piezas de munición y varios vehículos de alta gama (incluido un deportivo biplaza), dinero en efectivo y otros objetos de valor.

De los 61 robos esclarecidos, un total de 50 de los atribuidos se reparten por 22 localidades de la provincia de Almería: 12 en El Ejido --ocho esclarecidos por Policía Nacional--, 11 en Roquetas de Mar, tres en cada una de las localidades de Fondón, Padules y Pulpí; dos en cada municipio de Adra, Íllar, Los Gallardos, La Mojonera y Vícar, y uno en Antas, en Balanegra, Beires, Canjáyar, Carboneras, Huércal-Overa, Instinción y Vera.

Tres de los integrantes de la organización delictiva fueron detenidos 'in fraganti' mientras perpetraban el robo de una vivienda en la localidad almeriense de Padules.

Los integrantes de este grupo delictivo ocultaban en sus propias viviendas los efectos sustraídos en los robos, muchos de los cuales aún están pendientes de identificar por sus legítimos propietarios.

A los arrestados se les imputan los delitos de robo con fuerza en las cosas y pertenencia a organización o grupo delictivo. Todos ellos cuentan con un amplio historial por delitos similares de los cuales algunos ya han sido condenados con ingreso en prisión.

Los titulares de los juzgados en funciones de guardia de Almería y de Roquetas de Mar ordenaron el ingreso en prisión de ocho de los detenidos, quedando el resto en libertad con cargos.

La operación se ha llevado a cabo por agentes del equipo de investigación del Puesto Principal de El Ejido y Vícar, así como con la participación y apoyo del G.R.S, de la Usecic y de las Unidades de seguridad Ciudadana de El Ejido y Roquetas de Mar y Vícar.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!