Denuncian al Seprona la presencia de cazadores en el Guadalquivir en las inmediaciones de la ciudad

Mediante un escrito, Ecologistas en Acción, ha comunicado al Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil la presunta utilización de armas de fuego en el tramo del Guadalquivir más próximo a las barriadas de Fidiana, Cañero y Carlos III en Córdoba capital. En la denuncia también se advierte "de la posibilidad de que se esté ejerciendo la caza sobre terrenos que no forman parte de ningún coto de caza, lo que supondría una infracción grave según la normativa que regula la caza en Andalucía", según recogen en un texto al que ha tenido acceso este periódico.

De esta manera, Ecologistas en Acción solicita a la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Córdoba, al igual que al Seprona y a la Policía Autonómica, a que tomen las medidas necesarias para que "se respeten las zonas de seguridad, caminos públicos, cauces, márgenes y los terrenos considerados Dominio Público Hidráulico (DPH), y a que se garantice la seguridad del resto de los usuario de medio natural, en particular, en los espacios públicos", detalla el escrito.

Ecologistas en Acción considera fundamental, por un lado, redoblar la vigilancia en estas zonas, especialmente durante los fines de semana, y, por otro, la adecuada señalización de estas zonas de seguridad donde el uso de armas de fuego está prohibido. "La señalización e información, a nuestro juicio, es una manera efectiva de proteger y de facilitar el ejercicio de los derechos al conjunto de la ciudadanía en un contexto de seguridad", exponen.

Además, el colectivo alerta, que por diversos motivos, "parece que se está generalizando el ejercicio de la caza en zonas de seguridad, incluidas las situadas en la periferia o borde de urbanizaciones y núcleos de población". Así, han recibido denuncias e imágenes de varios cazadores en la zona, armados e incluso con piezas abatidas.

