Denuncian al dueño de un perro de raza peligrosa por no tener licencia y llevarlo sin correa ni bozal

Un hombre ha sido denunciado en Pozoblanco (Córdoba) después de ser interceptado por agentes de la Policía Local por tener un perro de raza potencialmente peligrosa sin contar con la licencia necesaria para ello. La tenencia de este tipo de animales está regulado por la Junta de Andalucía y los propietarios deben adquirir una licencia administrativa que le otorgue a ello, y que es facilitada por el ayuntamiento del municipio de residencia.

Además de no contar con el permiso necesario, el animal iba por la calle sin correa ni bozal, obligaciones también que marca la ley. La normativa también recoge que los perros potencialmente peligrosos no pueden acceder a los lugares de ocio y esparcimiento de menores de edad. Asimismo, la persona que conduzca y controle estas mascotas en vías públicas debe ser mayor de 18 años y tener dicha licencia, el documento autonómico de identificación y el registro del animal como perro potencialmente peligroso.

En el caso del denunciado, se da la circunstancia, además, de que ya había sido apercibido anteriormente por estos hechos, haciendo caso omiso a tales obligaciones.

En Andalucía se consideran perros potencialmente peligrosos aquellos que pertenezcan a las siguientes razas: Pitt Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa Inu, Akita Inu y Doberman.

