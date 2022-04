Arden tres coches de caballo en un cortijo durante la noche

Miembros del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Córdoba han tenido que actuar en un incendio en la noche del viernes que ha afectado a tres coches de caballo en una finca de la periferia de la capital.

Según han informado los bomberos, el suceso se produjo cerca de las 22:00 de este viernes, cuando el fuego afectó a tres carruajes que se encontraban aparcados -sin los animales-, en un cortijo cerca del Parque Joyero. Bomberos del parque central se desplazaron hasta el lugar para sofocar el incendio.

Los tres coches de caballo, que se hallaban separados unos de otros según señalan los bomberos, han ardido. La Policía Nacional y la Policía Local se personaron en el lugar y se investiga lo sucedido.

Horas más tarde, una dotación del SEIS ha tenido que actuar ante un fuego que afectaba a basura junto a un contenedor en el Parque Azahara, sin que se produjeran más daños.

