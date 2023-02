Vuelve Kalendas: Córdoba se romaniza en marzo con 42 actividades centradas en su historia bética

La Corduba capital de la bética emerge del 2 al 12 de marzo con la celebración de Kalendas, el ciclo cultural que promueve el Instituto de Turismo de Córdoba (Imtur) para difundir el legado de la ciudad, cuando fue una de las tres ciudades más importantes del Imperio Romano en la península ibérica junto a Tarragona y Mérida.

La primera teniente de alcalde y delegada de Turismo del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, ha informado este miércoles de este ciclo, insertado en el programa Córdoba, Cuatro Culturas junto a Córdoba en Púrpura (centrado en la huella cristiana), el Otoño Sefardí (sobre la cultura judía) y Qurtuba (a partir del pasado árabe). Un programa que, desde este año, ha pasado a unificarse y a licitarse con cuatro empresas distintas.

La que se encarga de la organización de Kalendas es Sexto Mario, cuya portavoz, Maribel Gutiérrez, ha detallado que el ciclo romano ofrecerá un total de 42 actividades en los primeros días de marzo. Talleres, rutas, actividades y visitas teatralizadas para mayores y niños, además de conciertos, conforman la programación dada a conocer. El programa se ha licitado por 16.236 euros.

Kalendas arranca el jueves 2 de marzo por la tarde con la actividad Roma desde el Museo Arqueológico. Desde ese día, se sucederán las actividades centradas en el pasado de Córdoba, con planes como una ruta por los personajes históricos del periodo romano, otra sobre su sistema de alcantarillado, una ruta senderista hasta el puente de Guadanuño, las minas romanas del Guadiato o los mosaicos de la Colonia Patricia, además de un concierto titulado Música para los dioses.

Las actividades son gratuitas bajo inscripción, que se abrirán al público el 22 de febrero a las 22:00. Toda la información y programación de Kalendas está en la web http://conocetupatrimonio.com/

Por su parte, lsabel Albás ha destacado el trabajo administrativo que ha permitido aunar los cuatro ciclos en la marca Córdoba, cuatro culturas. Según ha detallado, con este modelo de licitación, se ha pasado de 223 facturas a cuatro, potenciando “la agilidad administrativa”.

En total, los cuatro ciclos se han licitado por 108.424 euros. Además de Kalendas, el resto de licitaciones han sido las siguientes:

Según Albás, las empresas son las responsables del diseño, planificación organización gestión y desarrollo y evaluación del programa, que promueve el Imtur, que ha establecido unas bases.

En este pliego, se decreta que las empresas deben realizar al menos 40 actividades, de las que dos de ellas deben ser el jueves por la tarde para motivar las pernoctaciones, e incluir 10 visitas turísticas (guiadas por profesionales acreditados oficialmente), 8 teatralizadas, 4 didácticas. 8 experiencias diferentes, 6 rutas de turismo activo o de naturaleza, 2 conciertos y 2 recreaciones históricas. Además, deben ofrecer sistemas de inclusión.

