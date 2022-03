'Y volver, volver, volver, a las calles otra vez': el 8M redobla fuerzas tras la pandemia

'Y volver, volver, volver, a las calles otra vez, a gritar por las que no están'. Con esta revisión de la archiconocida canción mexicana, la gran manifestación del 8M, Día Internacional de la Mujer, daba el pistoletazo de salida en la tarde de este martes en Córdoba, congregando de nuevo a miles de personas, tras el paréntesis obligado por la pandemia el año pasado.

Madres e hijas, jóvenes, niñas, ancianas y hombres también de todas las edades a su lado han llenado las calles de la capital en la cita anual del feminismo, que ha redoblado fuerzas y ha vuelto a visibilizar su fuerza y sus reivindicaciones. Desde la Glorieta de la Media Luna junto a Cruz Roja comenzaban a agolparse grupos de personas que llegaban desde los distintos barrios y que han iniciado la marcha que ha llenado el Paseo de la Victoria.

Unas 6.500 personas según la organización -la plataforma Nosotras Decidimos- y alrededor de 4.500 según los cálculos de la Policía Local a pie de manifestación, han coloreado de morado las calles con sus pancartas y sus ropas, y han elevado sus cánticos y reivindicaciones, acompañados por una batucada cuyo ritmo celebraba todo el mundo a su paso, anhelando la unión de tantas personas después de lo peor de la pandemia en estos dos años atrás.

"Sin feminismo, no hay revolución", "Existo porque resisto", "Nos quisieron quemar y nos volvimos fuego", "Juntas hacemos historia", "Ser baboso, también es acoso", "Tranquila hermana, aquí está tu manada" y un sinfín de cánticos y lemas que se han podido leer en las pancartas han acompañado a la manifestación, convertida en una celebración de la vuelta a las calles del feminismo el 8M.

"Nada mueve a tanta gente como el 8M", se ha escuchado en la manifestación. Y es que grupos de jóvenes de institutos y universitarios, familias enteras, compañeras de trabajo y personas a título individual han acudido a la manifestación que encabezaba la plataforma Nosotras Decidimos, organizadora de los actos del 8M y aglutinadora del feminismo de Córdoba y su provincia, con asociaciones de mujeres y colectivos que luchan por la igualdad real.

Tras ellas, representantes de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres y también las pancartas e integrantes de los sindicatos -CCOO y UGT mayoritariamente-, de partidos políticos como Unidas Podemos, y de colectivos llegados de municipios de la provincia.

Con Ronda de los Tejares llena de acera a acera y la batucada llevando el ritmo de los cánticos, la manifestación se ha encaminado ya por Cruz Conde y Claudio Marcelo para bajar hasta la Plaza de la Corredera y volver, también en esto, al punto donde terminaron las anteriores grandes manifestaciones del 8M desde el impulso vivido en 2018. En este 2022, el feminismo ha redoblado sus fuerzas y ha vuelto a la calle para dejar claro que su lucha por todas las mujeres sigue en pie.

