Un verano cada vez más largo que plantea ampliar la jornada intensiva a octubre

Córdoba capital y también la provincia han estrenado el mes de octubre con temperaturas plenamente veraniegas, que rondan los 38 ºC y han pulverizado los récords de calor para esta época del año. No se ha tratado de un día aislado, ni dos, sino que estas altas temperaturas se vienen sorportando desde la última semana de septiembre y, a siete días vista, el termómetro va a registrar máximas que seguirán alrededor de los 37 y 38 grados.

El calor de un verano que se alarga eternamente ha hecho que algunos sindicatos planteen recuperar la jornada intensiva en determinados trabajos al aire libre, donde los empleados sufren el rigor de las altas temperaturas. Este mismo lunes, era UGT quien, por boca de su secretario de Salud Laboral en Córdoba, pedía a las empresas que, “de producirse alguna nueva ola de calor impropio de estas fechas, se tomen las medidas adecuadas para garantizar las condiciones laborales de las personas trabajadoras”. Y, entre esas medidas, destacaba la posibilidad de que “en estos días se establezca la jornada intensiva en los centros de trabajo”.

La jornada intensiva en trabajos en el exterior, como la construcción o el campo, viene a resguardar a los trabajadores de las temperaturas más altas, evitando que estén en el tajo durante la tarde, cuando se alcanzan las máximas. El Real Decreto aprobado por el Gobierno de España el pasado mes de mayo, incluía una serie de medidas para quienes realicen trabajos al aire libre. Entre esas medidas, el Gobierno incluyó la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que concurran fenómenos meteorológicos adversos, en aquellos casos en que no pueda garantizarse de otro modo la debida protección de la persona trabajadora.

En concreto, dicta que “las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, estableciendo la obligación concreta de prever medidas adecuadas frente a riesgos relacionados con fenómenos meteorológicos adversos, incluida la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que estos concurran, resultando obligatoria la adaptación de las condiciones de trabajo, incluida la reducción o modificación de las horas de desarrollo de la jornada prevista cuando la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) o, en su caso, el órgano autonómico correspondiente en el caso de las comunidades autónomas que cuenten con dicho servicio, emita aviso de fenómenos de nivel naranja o rojo y las medidas preventivas anteriores no garanticen la protección de las personas trabajadoras”.

Y añade, en sus disposiciones que, “en aplicación de lo previsto en esta disposición y en el artículo 23 del Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, las medidas preventivas incluirán la prohibición de desarrollar determinadas tareas durante las horas del día en las que concurran fenómenos meteorológicos adversos, en aquellos casos en que no pueda garantizarse de otro modo la debida protección de la persona trabajadora”.

Pero el nivel naranja del aviso de la Aemet por calor se da, básicamente, por temperaturas a partir de 40 ºC y el aviso rojo a partir de 42 ºC. En estos días, en Córdoba 'solo' ha habido aviso amarillo, el que se establece cuando el termómetro puede superar los 38 ºC. Sin embargo, es obvio que sufrir esta temperatura en trabajos en la calle durante las horas centrales del día, lleva a los trabajadores a padecerr un calor que no es propio para un mes de octubre.

De hecho, la jornada intensiva en sectores como la construcción comenzó en Córdoba con el verano y, se ha ido alargando cada vez más. Si en el año 2022, se instauró hasta el 2 de septiembre, en este año 2023 la jornada intensiva ha estado vigente hasta el 8 de septiembre. Pero, a la vista de las temperaturas, hay quien plantea que, si no de manera permanente, sí que se pueda reactivar cuando la previsión apunte a jornadas de elevado calor como las que ahora se están sufriendo en Córdoba.

La jornada intensiva en el sector de la construcción en Andalucía durante el periodo estival llegó en 2008 tras un consenso entre las centrales sindicales más representativas, CCOO y UGT, junto con la patronal FADECO. Esta medida pionera se llevó a cabo debido a las altas temperaturas que se alcanzaban en toda la comunidad durante el periodo estival, las cuales podían llegar a poner en peligro la seguridad y salud de los trabajadores que integraban el sector de la construcción. Además, se incluyó en el calendario laboral anual de la construcción debiéndose negociar anualmente entre los sindicatos mayoritarios CCOO del Hábitat de Andalucía, UGT y patronal en cada provincia.

Cabe señalar que en mayo de 2022, sindicatos como CCOO reclamaron que se revisasen los criterios de la jornada intensiva y que se pudiera adelantar. Pero no lo consiguieron. Este pasado mes de mayo, esta organización realizó la misma petición tanto a la patronal como las administraciones pública pero tampoco tuvo éxito.

