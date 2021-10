Veinteañeros: menor incidencia de casos Covid pese a ser los menos vacunados

En las últimas semanas, con la vacunación contra la Covid19 abierta ya a todos los tramos de edad en la que se puede recibir -personas de 12 años en adelante-, se ha constatado que el sector de población que tiene un menor índice de vacunación en la provincia de Córdoba es el de los veinteañeros. Y, sin embargo, los datos muestran que las personas de este tramo de edad tienen una menor tasa de incidencia de casos positivos de coronavirus.

El registro del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) muestra ambos datos. De un lado, entre las personas de 20 a 29 años en la provincia de Córdoba, el 83% tiene al menos una dosis de la vacuna de la Covid. Es el menor porcentaje de vacunación en todos los tramos de edad, superados ya por los últimos en incorporarse a la vacuna -de 12 a 19 años tienen un 89,5% de vacunados con al menos una dosis-, mientras que las personas de 30 a 39 años están en el 84,5%. El resto de tramos de edad superan estos índices y llegan al 100% en las personas mayores.

Y, de otro lado, pese a ser los menos vacunados, los registros sobre los casos positivos notificados en las dos últimas semanas y la incidencia de Covid es menor entre los veinteañeros. Los datos del IECA señalan que en el tramo de edad de 15 a 29 años, la tasa es de 23,2 casos de coronavirus por 100.000 habitantes.

En los tramos de edad siguientes la incidencia es mayor -23,4 entre las personas de 30 a 44 años-, -25,5 entre quienes tienen 45 a 65 años- y mayor aún entre los menores, donde no están vacunados la mayoría -de 0 a 14 años hay una tasa de 31,9 casos.

De hecho, la media total de incidencia de Covid en la provincia de Córdoba para toda la población es de 25,9 casos por 100.000 habitantes, también mayor que la de los veinteañeros. Solo el tramo de edad de 65 a 84 años se mueve en un índice similar, con una tasa de 23 casos.

Para lograr captar a quienes aún no se han vacunado o tienen la segunda dosis pendiente, Salud instalará durante las dos próximas semanas una unidad móvil de vacunación contra la Covid19 en el Paseo de la Victoria de Córdoba capital.

Así, del 4 al 17 de octubre, el camión de vacunación se ubicará junto al Kiosko de la Música y hasta él podrá acudir, sin necesidad de cita previa, cualquier persona mayor de 12 años para recibir la primera o segunda dosis de la vacuna. Se administrará tanto la fórmula de Pfizer como Moderna.

La campaña de vacunación contra la Covid se desarrolla actualmente en la capital en el pabellón Vista Alegre de lunes a viernes, además de en el centro Carlos Castilla del Pino los viernes por la tarde y los sábados por la mañana. Además, con las unidades móviles se intenta captar a las personas que aún no se han vacunado o bien tienen pendiente la segunda dosis, facilitando su acceso a la administración del suero en espacios de concurrencia de personas.

