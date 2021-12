Las vacunas salvaron 40 vidas en Córdoba durante el mes de noviembre

Las vacunas salvan vidas. Unas 40, en concreto, en la provincia de Córdoba solo durante el pasado mes de noviembre, con los datos en la mano. Tras la pausa de octubre, la llegada de la variante Delta a Córdoba, que ya está más que generalizada, ha multiplicado los contagios de coronavirus en la provincia. De hecho, noviembre cerró con un total de 2.069 positivos a través de pruebas PCR, según los datos oficiales de la Consejería de Salud. Durante todo el mes han muerto oficialmente a causa del coronavirus cinco personas. Es decir, la tasa de letalidad de la pandemia el mes pasado fue de un 0,24%.

En noviembre de 2020, la pandemia estaba azotando con fuerza a la provincia de Córdoba. Hace justo un año, el mes cerró con un total de 6.869 positivos confirmados a través de pruebas PCR. Pero lo que es peor, durante ese mes murieron un total de 151 personas en la provincia de Córdoba. Es decir, la letalidad de la pandemia en la provincia era del 2,2%. Dos de cada 100 enfermos de Covid en Córdoba acababan muriendo. Ahora, y gracias a las vacunas, la letalidad ha bajado al 0,24%. Con las cifras de hace un año, el mes pasado deberían haber muerto en Córdoba 45 personas. Solo fallecieron cinco.

La vacunación se nota, además, en los hospitales. En noviembre de 2020, el 8,7% de los enfermos de Covid era hospitalizado. Es decir, prácticamente nueve de cada 100 personas que daba positivo acababa ingresado. En noviembre de 2021, la tasa de hospitalización ha bajado al 3,9%, gracias también a la vacunación masiva. De esta manera, mientras que en noviembre de 2020 hubo 597 cordobeses ingresados, en el mismo mes de este año son 81.

Pero además, la gravedad de estos pacientes es mucho menor. Otro ejemplo, de los 597 enfermos de hace un año, 63 acabaron en la UCI. Durante noviembre de 2021 solo han necesitado cuidados intensivos un total de ocho personas.

Por otra parte, fuentes sanitarias coinciden en señalar que el 70% de los fallecidos y pacientes que acaban en el hospital son personas no vacunadas, por lo que en esencia la protección de la vacunación frente a la pandemia es incluso superior.

Eso sí, los datos de noviembre son malos con la referencia de octubre. En octubre se diagnosticaron un total de 575 positivos, prácticamente cinco veces menos que en noviembre. Ese mes solo 27 cordobeses fueron hospitalizados, uno acabó en la UCI y dos fallecieron a causa de la pandemia.

Andalucía ha administrado hasta este martes 8 de diciembre un total de 14.367.087 dosis de la vacuna contra la Covid-19 --42.226 más en 24 horas--, y un total 6.848.219 andaluces cuentan con la pauta vacunal completa (dos dosis de Pfizer, Moderna o Astrazeneca, o una de Janssen) --3.105 más en 24 horas--, mientras 6.966.896 (+3.424 en el mismo periodo) ya tienen al menos una dosis. Además, 1.360.331 andaluces ya han recibido la tercera dosis de refuerzo, de los que 839.460 son mayores de 70 años.

Según indica el parte de la Junta de Andalucía, con estas cifras la región tiene al 80,9% de la población con la pauta vacunal completa y al 91,8% de los mayores de 12 años, mientras que el 82,3% de la población y el 93,4% de los mayores de 12 años ha recibido la primera dosis.

De las 7.451.975 personas incluidas en la población diana, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) consolidado a enero 2020 y confirmados a Europa Press por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, ya se han vacunado con una dosis 6.966.896 andaluces, por lo que todavía faltan 485.079 personas por inocular en la región.

Por provincias, en Sevilla se han administrado 3.324.410, y 1.596.882 personas han completado ya la pauta de la vacuna, mientras que en Málaga el total de dosis asciende hasta el momento a 2.720.028, y las personas con ambas inyecciones ya inoculadas son 1.293.246.

En Cádiz son 2.130.967 las vacunas administradas y las personas con la pauta completa suman 1.015.270; en Granada, 1.561.540 las administradas y 752.955 las personas con la pauta completa, y en Córdoba, 1.402.473 las dosis administradas y 650.803 las personas con la pauta completa de la vacuna.

El total de dosis administradas en Almería es de 1.223.866 y 585.936 personas han completado la pauta; en Jaén es 1.117.787, con 524.514 personas con la pauta completa, y en Huelva, 886.016 son las dosis administradas y 428.613 los inmunizados.

Con respecto a las terceras dosis provincializadas, en Sevilla se han administrado 295.088 terceras vacunas de las que 184.144 se han inoculado a personas mayores de 70 años, mientras que en Málaga se han administrado 240.488 de las que 152.899 son a andaluces mayores de dicha edad.

En Cádiz son 189.190 las terceras vacunas administradas y las personas mayores de 70 con ella suman 115.907; en Granada, 152.073 las administradas y 98.544 las personas mayores de 70, y en Córdoba, 159.864 las terceras dosis administradas y 96.793 las personas mayores de dicha edad.

El total de terceras dosis administradas en Jaén es de 127.131 y 77.622 personas mayores de 70 años ya cuentan con ella; en Almería son 107.666, con 61.904 personas mayores, y en Huelva, 88.831 son las terceras dosis administradas y 51.647 los mayores reforzados.

