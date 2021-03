La Universidad de Córdoba, la primera pública de Andalucía en volver a las clases presenciales teóricas

Tres facultades y escuelas de la Universidad de Córdoba (UCO) han vuelto este miércoles a las clases presenciales teóricas, convirtiéndose esta institución académica pública en la primera de Andalucía en dar este paso. Cabe señalar que la Universidad Loyola Andalucía también ha vuelto hoy a sus clases presenciales.

La Facultad de Ciencias del Trabajo, Filosofía y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes (Etsiam) han abierto de nuevo sus puertas a los estudiantes para asistir a las clases teóricas, aunque no todos los alumnos lo han hecho ya que todo depende de las dimensiones del grupo y en función de la disponibilidad de espacios adecuados.

Según ha explicado la vicerrectora de Ordenación Académica y Competitividad de la UCO, Soledad Cárdenas, la decisión de volver a la presencialidad en las clases teóricas ha venido motivada tras el cambio efectuado por la Junta de Andalucía , pasando la capital del nivel de alerta 3 en grado 1 al nivel 2. En el caso de los grupos de alumnos cuyo tamaño hace imposible volver a las aulas manteniendo la distancia de seguridad, la enseñanza continúa "en formato bimodal mediante conferencia síncrona". Mientras tanto, las clases prácticas no se han suspendido siempre y cuando se pudieran realizar atendiendo a todas las medidas sanitarias.

Sobre el número de alumnos que desde este miércoles volverán a las aulas, la vicerrectora no ha podido dar una cifra concreta ya que la UCO ha dado cierta flexibilidad a las facultades y a los centros para que sean ellos quienes organicen este regreso en base al tamaño de sus cursos. Asimismo, también se ha dado margen a "aquellos estudiantes que no residen en Córdoba para que no tuvieran que improvisar una vuelta rápida a las aulas", por lo que estos alumnos recibirán la docencia de manera online.

La incorporación del alumnado del resto de facultades se producirá a partir del lunes. Cárdenas se ha referido a los pocos cambios que afectarán al profesorado ya que, desde el inicio de curso, la instrucción del Rectorado era que cada profesor tenía que impartir docencia online dentro de la facultad: ya fuera en su despacho o en el aula. Sobre el alumnado, ha añadido que no debe tener "especiales dificultades" para incorporarse dada esa flexibilidad.

Por su parte, los másteres cuya docencia estuviera definida online continuará en esa línea mientras que los que cumplan los requisitos sanitarios irán incorporándose a la presencialidad.

Los profesores de universidad no están incluidos, por el momento, en ninguno de los anteriores grupos de vacunación, como el de los docentes de Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial, aunque Cárdenas ha comentado que han remitido la petición para ser incluidos.