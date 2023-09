Casi un tercio de los casos activos de violencia de género en Córdoba son sobre víctimas menores y jóvenes

Casi un tercio de los casos activos de violencia de género en la provincia de Córdoba corresponden a víctimas menores y jóvenes. Según los últimos datos actualizados del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGen), en Córdoba se contabilizan 537 casos activos de violencia de género sobre menores de 18 años y chicas de entre 18 y 30 años.

La estadística del Sistema VioGen, que coordina la acción de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esta materia, muestra los datos actualizados a final de agosto, con un total de 1.890 casos activos de violencia de género en la provincia de Córdoba, sobre mujeres de todas las edades.

En el caso de víctimas menores de edad, hay 32 casos activos, con riesgo no apreciado en 11 casos, riesgo bajo en otros 16 y riesgo medio en 5 casos más. También se recuentan los 21 casos inactivos actualmente en esta franja de edad, con lo que el total de víctimas contabilizadas de esa edad en el registro histórico del Sistema VioGen son 52.

Mientras, entre mujeres de 18 a 30 años, hay un total de 505 casos activos, de los que 165 tienen riesgo no apreciado, 235 son de riesgo bajo, 100 se contabilizan como riesgo medio y 5 casos son de riesgo alto. En el histórico hay que sumar 1.314 casos inactivos correspondientes a mujeres de estas edades, con un total de 1.596 víctimas.

El Sistema VioGen recoge también los casos activos de mujeres víctimas de violencia de género de los siguientes tramos de edad. Así, de entre 31 a 45 años hay 800 casos activos, mientras que de 46 a 64 años se contabilizan un total de 505 casos activos.

Sobre mujeres de más de 65 años hay registrados 48 casos activos de violencia de género actualmente en la provincia de Córdoba.

El recuento histórico desde que el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género recoge datos suma un total de 12.417 casos en la provincia de Córdoba -10.527 ya inactivos-, con 10.953 mujeres víctimas desde entonces.

