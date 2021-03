La tasa de contagio se desboca en cuatro municipios cordobeses

La incidencia acumulada de la pandemia de Covid 19 vuelve a desbocarse en al menos cuatro municipios de la provincia. Este jueves, tan solo Pedro Abad y Fuente Tójar tenían una tasa de incidencia superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes confirmados en las dos últimas semanas. La tasa 500 es el límite que marca la Junta para cerrar perimetralmente un municipio y evitar la propagación del virus. No obstante, tan solo Pedro Abad ha sido cerrado perimetralmente, ya que Fuente Tójar no tiene más de 1.500 habitantes. En Pedro Abad, de hecho, se supera la tasa de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Con esa tasa, la normativa señala que tiene que cerrar la hostelería y el comercio no esencial, aparte de la clausura perimetral del municipio.

Ahora, la pandemia se ha desbocado en Doña Mencía y también en Moriles. Doña Mencía se quedó fuera del cierre perimetral este jueves, ya que por solo dos puntos no superaba los 500 casos de tasa de incidencia. Este viernes presenta una tasa de 975, cerca también de alcanzar la tasa 1.000, que le obligaría a cerrar bares y comercios no esenciales. En Moriles, por su parte, la tasa ha superado los 500 casos, por lo que en una futura revisión podría ser cerrado perimetralmente.

Este jueves, el alcalde de Doña Mencía, Salvador Cubero, hizo un llamamiento a la población a que se autoconfinara, ya que los casos de Covid 19 estaban aumentando sin parar en el municipio. Pedro Abad, por su parte, ya está cerrado perimetralmente.