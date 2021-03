Córdoba confirma otros 127 contagios al día, una cifra que no se alcanzaba desde hace un mes

Desde el 19 de febrero, la provincia de Córdoba no anotaba cifras diarias tan altas de contagios por Covid 19. Este viernes, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha confirmado que se han producido otros 127 contagios más. Eso sí, la buena noticia es que no hay ningún nuevo fallecido.

En concreto, son ya 44.775 los cordobeses que han dado positivo tanto en una prueba PCR como en un test de antígenos, según las cifras oficiales, desde el pasado mes de marzo. En este año, han perdido la vida de manera oficial 903 cordobeses a causa de la pandemia.

Por otra parte, solo se han confirmado cuatro hospitalizados más a causa del coronavirus y ningún nuevo ingreso en la UCI. En total son 3.897 los cordobeses a los que la Covid 19 ha mandado al hospital en este tiempo.

Este viernes, según los datos oficiales del gobierno andaluz, hay 98 cordobeses hospitalizados con Covid 19, de los que 22 están en la UCI.

Eso sí, desciende el número de curados. En total, son 131 cordobeses más los que han superado la enfermedad. Desde marzo de 2020 son ya 34.515 los curados de forma oficial. Ahora mismo, la cifra de casos activos es de unas 9.000 personas en la provincia de Córdoba.

Este viernes se ha actualizado además la situación en los centros escolares de Córdoba. Así, esta semana se han producido diez reaperturas de aulas. Mientras, siguen cerradas un total de 21.

Andalucía registra este viernes 19 de marzo 1.082 pacientes hospitalizados por coronavirus, once menos que el jueves y 98 menos que hace una semana, de los que 272 se encuentran en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), siete más que la víspera y 36 menos que hace siete días y lo que supone la tercera subida de ingresos en esta Unidad en esta semana.

Así lo ha dado a conocer este viernes el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en Lepe (Huelva) tras asistir a la firma del convenio de colaboración ente el Ayuntamiento y el Servicio Andaluz de Salud para la puesta en marcha del Hospital de Alta Resolución Costa Occidental de Huelva.

La bajada de once hospitalizados en esta jornada es la menor de la semana y se produce tras haber bajado en 32 el jueves, 53 el miércoles, subido en 33 el martes y en 39 el lunes, bajar en 53 el domingo, 21 el sábado y 81 el viernes pasado.

El aumento de siete pacientes en UCI es el tercer incremento en estas Unidades de esta semana, algo que no sucedía desde el día 1 y 2 de febrero. Así, la subida de siete pacientes se registra tras haber bajado en 13 el jueves y en once el miércoles, y después de subir en tres el martes y en nueve el lunes. El viernes pasado dos personas salieron de estas unidades.

Estos datos sitúan a la región lejos de los picos registrados de personas hospitalizadas en la tercera ola el 2 de febrero (4.980), en la segunda el 10 de noviembre (3.478) y en la primera el 30 de marzo de 2020 (2.708).

Los 272 pacientes en UCI hacen que Andalucía esté por debajo del pico de la tercera ola alcanzado el 7 de febrero (735), del de la segunda el 18 de noviembre (528) y del de la primera el 30 de marzo (439).

