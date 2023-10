Las tareas para las exhumaciones de las fosas en La Salud comenzarán en octubre y en San Rafael, en noviembre

Las tareas para acometer las exhumaciones de las fosas de personas represaliadas tras el golpe de estado de 1936 y el franquismo en Córdoba comenzarán en este otoño. Según las previsiones de la empresa adjudicataria de estos trabajos, comenzarán sobre el terreno en el cementerio de La Salud en octubre y en el cementerio de San Rafael en noviembre, tras la festividad del Día de Todos los Santos.

Fuentes municipales han confirmado a este periódico que el Ayuntamiento ha acordado con la empresa adjudicataria que “la intervención física con movimiento de tierras” para iniciar los trabajos que terminen en la exhumación de las fosas “se iniciará en el cementerio de La Salud este mes de octubre y en el cementerio de San Rafael después de la festividad del Día de Todos los Santos, para no interferir el lugar de excavación con la visitas a ese espacio del cementerio”, argumentan.

En las fosas comunes de los cementerios cordobeses de La Salud y San Rafael se calcula que hubo más de 4.000 personas represaliadas tras el golpe de 1936 y el franquismo. Estudios documentales, archivos y testimonios señalan esta realidad que han corroborado sondeos hechos en ambos camposantos y que han dado con los restos de represaliados en fosas comunes.

Las fuentes consultadas explican que, desde que el contrato para las exhumaciones entró en vigor el pasado 15 de septiembre, “la empresa adjudicataria ha estado realizando trabajos de búsqueda de información documental en relación a los dos cementerios”. Todo este estudio es público y ha sido realizado a lo largo de los años por la Sociedad Aranzadi, que elaboró informes al respecto para acometer los sondeos sobre el terreno que dieron como resultado el hallazgo de las fosas tanto en La Salud como en San Rafael.

Desde el Ayuntamiento, se ha mantenido reunión entre el responsable del contrato y la adjudicataria “a fin de establecer los acuerdos y medidas de coordinación de la actuación con el funcionamiento diario de los cementerios en cuanto a horarios de trabajo, utilización y depósito de materiales, facilitación de planos de conducciones, etcétera”. Y es que -aseguran- “hay cuestiones muy importantes a determinar, como es el lugar de depósito de los restos que se vayan encontrando, según sean conceptuados como enterramientos violentos o normalizados”.

En los próximos días, el Ayuntamiento va a emplazar a una reunión a las asociaciones memorialistas “para informarles de las actuaciones a realizar”, además de convocar la comisión de seguimiento del convenio firmado por las cuatro ministraciones -Gobierno, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Córdoba-, para analizar el estado y seguimiento de estas actuaciones.

Desde que las cuatro administraciones firmaran en diciembre de 2020 el protocolo para las exhumaciones de las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael, en ese tiempo se han llevado a cabo distintos sondeos para ubicar las fosas que testimonios y documentos sitúaban en los cementerios de La Salud y en San Rafael. Y en ambos casos, el resultado ha sido positivo, hallando restos de personas represaliadas en 1936 y años posteriores, localizando así la ubicación exacta de las fosas en cada uno de los camposantos.

De un lado, en La Salud los trabajos de sondeo concluyeron con el hallazgo de varias fosas en distintos cuadros del cementerio, entre ellos un enterramiento común de gran envergadura. De otro lado, en San Rafael, los expertos dieron finalmente con restos de varios cuerpos que alumbraban la ubicación de la fosa de este cementerio.

Mientras tanto, el protocolo firmado hace casi tres años se plasmó después en la asignación presupuestaria de las cuatro administraciones para ello, con 400.000 euros por cada una de las partes y una suma total de 1,6 millones de euros ya consignados. Y ese dinero se dirigió al Ayuntamiento de Córdoba, como administración ejecutora de los trabajos de exhumación en los cementerios de su propiedad.

En ese punto, el Consistorio ha sido el encargado de elaborar el pliego del contrato para licitarlo y adjudicar las tareas definitivamente a la empresa que ganó el concurso, tras un recurso y una segunda licitación, que ha retrasado de nuevo todo el proceso. Ahora, será en este último trimestre de 2023 cuando puedan iniciarse los trabajos y ello conlleva una reprogramación de las tareas y del compromiso económico de las cuatro administraciones.

