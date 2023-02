El nuevo cronograma para la exhumación de las fosas de Córdoba prevé que se haga de 2023 a 2025

El nuevo acuerdo entre las cuatro administraciones que refleja la adenda firmada para actualizar el cronograma del convenio acordado hace más de dos años para la exhumación de las fosas de los cementerios de Córdoba, prevé que los trabajos finalmente se desarrollen entre los años 2023 y 2025.

Este viernes, el teniente de alcalde delegado de Gestión y Administración Pública del Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Álvarez, ha firmado esta adenda al convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el propio Consistorio para la exhumación de las fosas comunes de los cementerios de la Salud y San Rafael.

La aportación de cada una de las administraciones es de 400.000 euros, sumando un presupuesto total de 1,6 millones de euros para exhumar las fosas en los dos cementerios, donde se calcula que al menos fueron enterradas 4.000 personas represaliadas en la Guerra Civil y el franquismo.

El delegado ha afirmado que en los próximos días procederá a la firma del decreto de inicio del contrato del servicio de exhumación, preservación y custodia de restos óseos y muestras biológicas de las fosas comunes, según un comunicado del Ayuntamiento.

El pasado 26 de julio se acordó por la Comisión de Seguimiento de dicho convenio proponer una modificación del mismo a través de una adenda, con la finalidad de modificar los plazos de ejecución y justificación global de los respectivos pagos de las partes, hasta el 31 de octubre de 2025 y el 31 de diciembre de 2025, respectivamente, así como modificar el calendario de pagos, toda vez que los inicialmente contemplados en el convenio no han podido ser objeto de cumplimiento.

Una vez aprobada esta adenda por parte del Ayuntamiento de Córdoba, queda pendiente la tramitación por el resto de administraciones firmantes del referido convenio de colaboración. Según avanzó esta semana Cordópolis, la Junta de Andalucía está pendiente de un informe jurídico para poner su rúbrica en esta adenda.

Álvarez ha manifestado que el Ayuntamiento evidencia su compromiso “con todas las actuaciones previstas en relación con la memoria democrática, dando así respuesta a la demanda de las familias, que llevan demasiado tiempo esperando una respuesta”.

