La exhumación de las fosas de Córdoba, pendiente de un informe jurídico de la Junta

El inicio de los trabajos de exhumación de las fosas de represaliados de la Guerra Civil y el franquismo en los cementerios de La Salud y San Rafael en Córdoba, donde se calcula que hay restos de más de 4.000 personas, debe salvar aún el escollo de un informe jurídico de la Junta de Andalucía, para que esta administración disponga su parte del presupuesto para este proyecto.

En diciembre de 2020, Gobierno central, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Córdoba firmaron un convenio para llevar a cabo a las exhumaciones de las fosas. Ese convenio contó al año siguiente con partidas presupuestadas por todas las administraciones -400.000 euros cada una sumando un total de 1,6 millones-, si bien la tardanza en la tramitación del expediente ha hecho que se tenga que hacer una adenda al convenio para actualizar el cronograma de las actuaciones y reasignar las partidas en otro ejercicio presupuestario. La Junta de Andalucía sigue pendiente de un informe jurídico para dar luz verde a la adenda y a la asignación económica.

Así lo pone de manifiesto el 'Plan Preventivo de Memoria Democrática para 2023' que se ha abordado en la reunión este martes del Consejo de la Memoria de Andalucía. En dicho plan, se explica que se está a la espera del pronunciamiento del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía “para poder finalizar la tramitación de la adenda de modificación del convenio”.

“Una vez recibido el citado informe, procederemos con la mayor celeridad para poder finalizar la tramitación de la adenda y que se inicien los trabajos de exhumación”, expone el Plan.

Trámites administrativos en la Junta

En este documento se recuerda el estado de los trámites administrativos que está siguiendo la Junta sobre el convenio para la exhumación de las fosas de los cementerios de Córdoba. Los retrasos en la tramitación del expediente y el contrato para estos trabajos por parte del Ayuntamiento de la capital dieron lugar a que la Comisión de Seguimiento del Convenio para las exhumaciones acordara proponer la modificación de dicho convenio para reprogramar las actuaciones y las asignaciones presupuestarias “mediante adenda al mismo, para establecer un plazo mayor de ejecución de los trabajos de exhumación y un nuevo calendario de pagos y justificación y poder así cumplir con las obligaciones asumidas con la firma del convenio”.

Así, en el pasado mes de octubre, una vez consensuado el texto de la adenda por las tres administraciones firmantes, se inició por el Servicio del Comisionado para la Concordia la tramitación de la adenda de modificación del convenio. Con fecha 14 de octubre de 2022 se solicitó informe de validación de la Secretaría General Técnica, que fue emitido el 3 de noviembre de ese año. Un vez adaptado el borrador a dicho informe y recabada la firma del acuerdo de Inicio del Expediente de tramitación de la adenda, firmado el 15 de noviembre, se solicitó informe de la Asesoría Jurídica de la Consejería el mismo día 15 de noviembre.

En el mes de diciembre, “se reiteró a la Asesoría Jurídica la emisión del informe y desde la misma se contestó que al tratarse de un convenio mediante el que se articula la concesión de la subvención excepcional requiere, además del informe de la Asesoría Jurídica de esta Consejería, de un pronunciamiento de los servicios centrales del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Actualmente seguimos a la espera de la emisión de dicho informe para poder finalizar la tramitación de la adenda de modificación del convenio”, sostienen desde la administración autonómica.

Expediente en el Ayuntamiento

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Córdoba aún no se ha firmado el inicio del expediente del contrato para comenzar los trabajos. En el último Pleno, se dio cuenta de que con la reasignación presupuestaria de otras administraciones por la tardanza, aún no se contaba con el dinero de la Junta -pendiente del informe jurídico anteriormente citado- y de la Diputación -que reasignó su partida a otros proyectos el año pasado para no perderlo y ahora debe asignar un nuevo montante al proyecto de las fosas de Córdoba-.

Sin embargo, desde el gobierno municipal del Ayuntamiento se ha propuesto firmar el inicio del expediente municipal en los próximos días con el presupuesto propio y el del Gobierno central con el que ya cuentan, para comenzar las actuaciones. Así, ya se podría licitar y adjudicar el contrato para los trabajos, y cuando el resto de administraciones asignaran sus nuevos presupuestos, el Consistorio haría la pertinente modificación de crédito.

Consultado el Ayuntamiento por este periódico sobre la firma del inicio de este expediente, tal y como anunció el teniente de alcalde de Infraestructuras, Antonio Álvarez, en el Pleno del pasado jueves, fuentes municipales señalan que se realizará en los próximos días.