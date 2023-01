Bloqueo en el Pleno para poner fecha al inicio de las exhumaciones de las fosas

Este jueves, la sesión del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba contaba con la presencia de la Plataforma Cordobesa por la Comisión de la Verdad -integrada por asociaciones memorialistas y familiares de personas represaliadas por el golpe de estado de 1936 y el franquismo-. Reclamaban con su presencia y su voz que, tras dos años de la firma del convenio para realizar las exhumaciones de las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael donde hay más de 4.000 víctimas, y tras sucesivos retrasos, el Ayuntamiento dé luz verde al último eslabón de la cadena administrativa: licitar el contrato para realizar los trabajos en las fosas.

Y, sobre ello, las bancadas de la izquierda y la derecha han hecho palpable su división y no se ha aprobado ninguna de las dos propuestas que se votaban: una para adjudicar e iniciar las exhumaciones en tres meses y otra para realizarlo en cinco meses, esta tras las elecciones municipales de mayo y con una Corporación distinta a la actual.

El PSOE, IU y Podemos habían presentado una moción para exigir que se dieran instrucciones ya y se iniciara el proceso de las exhumaciones en tres meses, el tiempo de vida que le queda a esta Corporación antes de las elecciones municipales de mayo. Así, reclamaban en su propuesta que el gobierno municipal “dicte las instrucciones necesarias para que, en el plazo de tres meses, se inicien los trabajos de exhumación en el Cementerio de Nuestra Señora de la Salud y de San Rafael”.

Enfrente, los socios del gobierno municipal, PP y Ciudadanos, presentaban una enmienda para que ese plazo se llevara a cinco meses, un acuerdo que ya comprometería a una nueva Corporación tras los comicios. Se comprometían ahora a un nuevo plazo: firmar el decreto de inicio del expediente en 15 días y que en cinco meses stuviera adjudicado el contrato para el inicio de los trabajos en los cementerios.

Así las cosas, a la hora de la votación, ninguna de las dos propuestas ha salido adelante, con votos enfrentados entre la bancanda de la izquierda y la derecha. La moción de PSOE, IU y Podemos solo ha contado con sus votos a favor y el resto en contra -el concejal no adscrito David Dorado no estaba presente en ese momento en el Salón de Plenos-. La enmienda de PP y Cs, solo ha contado con sus votos y los de Vox, y el voto en contra de la izquierda, por lo que tampoco se ha aprobado.

Y allí mismo, en el Salón de Plenos, los familiares de las víctimas que yacen en las fosas han visto delante de sus ojos como el bloqueo político ha hecho que no haya un compromiso de fecha para iniciar las exhumaciones.

Antes, la portavoz de la Plataforma Cordobesa por la Comisión de la Verdad, Carmen Sánchez, había tomado la palabra. Ha recordado que el 11 de diciembre de 2020, Gobierno, Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento de Córdoba rubricaban el protocolo para realizar las exhumaciones de las fosas de los cementerios de La Salud y San Rafael. Con el presupuesto asignado por cada administración sumando un total de 1,6 millones de euros, aún está sin firmar el contrato para iniciar los trabajos por parte del Ayuntamiento de la capital, lo que ha provocado que las familias de las víctimas pidan reiteradamente que se cumplan los plazos estipulados.

En nombre de las familias, Carmen Sánchez ha recordado que hay una ley estatal y otra andaluza que obliga a los gobiernos a llevar a cabo acciones de “verdad, justicia y reparación”, como son las exhumaciones. “Es una vergüenza que en los cementerios de La Salud y San Rafael tengamos todavía a miles de personas desaparecidas”.

Ha denunciado “el incumplimiento de forma reiterada de su obligación de llevar a cabo las exhumaciones” y ha exigido al gobierno municipal que “se lleven a cabo de forma inmediata. Es una cuestión de Drechos Humanos, para que cada familiar pueda dar digna sepultura a sus familiares”.

Sobre los retrasos en realizar los trabajos, ha advertido que “va a llegar un día que, aunque se hagan las exhumaciones, no va a haber familiares para comparara ADN. Es una vergüenza, hacia la memoria de las víctimas y los familiares de quienes yacen en las fosas” “De aquí tiene que salir ya un acuerdo, un decreto, para que de forma inmediata se inicien las exhumaciones”. Y su petición ha tenido los aplausos de los asistentes como público y la bandada de la izquierda, pero finalmente no ha habido un acuerdo entre los grupos políticos.

En su intervención, el teniente de alcalde de Infraestructuras que lleva las políticas de memoria histórica en el Ayuntamiento, Antonio Álvarez (Cs), ha admitido la tardanza en las actuaciones para llevar a cabo las exhumaciones. Y ha asegurado que el plazo de cinco meses es el que necesita un contrato mayor como es el de este asunto: “No se puede hacer en tres meses”.

Ha asegurado que el decreto de inicio del expediente “se va a firmar ahora. Proponemos en 15 días, probablemente se firme el próximo lunes” y que se se va a preparar el pliego del contrato, con 1,6 millones de euros, “con cargo a partidas ya ingresadas por el Gobierno y el resto con cargo al Ayuntamiento”. Cuando vayan poniendo sus cantidades la Junta y la Diputación -que tuvo que reasignar el presupuesto del año pasado para no perderlo-, se irán haciendo las transferencias de crédito oportunas. “Esperemos esté concluido (el procedimiento) dentro de 5 meses con la adjudicación y el inicio de las exhumaciones”, ha dicho.

Por su parte, tanto el PSOE como IU y Podemos han reclamado que el procedimiento se iniciara ya. El concejal socialista José Rojas ha negado la posibilidad de comprometer en los plazos a lapróxima Corporación y ha pedido que se firmara ya el decreto de inicio del expediente para que “en los tres meses que le queda a esta Corporación, se inicien los trabajos”.

En la misma línea, la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, ha reclamado que las familias necesitan “cerrar el duelo después de más de 80 años, están obligados por ley, pero no atienden a leyes ni a sus responsabilidades”. Ha señalado que son miles los familiares que están en esa situación, ella misma como nieta, ya que su abuelo fue asesinado y ni su abuela ni su padre pudieron saber dónde está enterrado ni recuperar sus restos. “No nos nieguen este derecho,. Es justicia y tenemos que cerrar este duelo”.

Mientras, desde IU, Alba Doblas ha afeado el retraso del equipo de gobierno municipal en actuar: “llevamos dos años en punto muerto, por la inacción de PP y Cs, que no tenían intención de hacer nada cuando firmó el convenio con el resto de las administraciones”, ha dicho. “Estamos en 2023 conuna moción para ponerlo en marcha, y ahora piden 5 meses más. Después de las elecciones, a lo mejor no están aquí”.

A su juicio, es “una falta de respeto absoluta a todas las administraciones, pero sobre todo a las familias, porque les generan esperanza, y ahora vuelven a generarlas. Están pisoteando los derechos de las víctimas”, ha asegurado.

Mientras, en la bancada de la derecha, el PP ha defendido la propuesta de tener adjudicado el contrato en 5 meses, tras las elecciones: “Reconocemos que ha habido demora en el tiempo por cuestiones sobrevenidas, más de lo que nos hubiera gustado, pero la voluntad siempre se ha mantenido. Y este gobierno municipal va a adelantar un millón de euros para continuar el proceso”, ha dicho Marián Aguilar.

Finalmente, desde Vox, la portavoz Paula Badanelli, ha afeado que el gobierno municipal no haya cumplido los plazos y compromisos del convenio con el resto de administraciones. “No sé por qué se adquieren si no se creen en ellos. Las familias se sienten engañadas”

Y ha criticado la Ley de Memoria que contempla las exhumaciones de las fosas por ser “guerracivilista y debería ser derogada” Eso no quita, ha asegurado, “el derecho de todas las personas a dar sepultura a sus familiares”. Pero su propuesta pasa por una “una Ley de Concordia que nos ayude a superar el pasado, sin mirar ideología y color político”.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!