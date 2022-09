La subida de tipos de interés ralentiza al sector inmobiliario en Córdoba

La subida de tipos de interés comienza a notarse en el mercado inmobiliario de la provincia de Córdoba. Aunque con datos del mes de julio, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha certificado que en ese mes se firmaron 17 hipotecas menos que en el mismo periodo de tiempo del año anterior. A diferencia de lo que ha ocurrido en el resto de España, en Córdoba en julio se ha iniciado un proceso, aunque leve, de descenso en la firma de nuevas hipotecas para la adquisición de una vivienda.

Según el INE, en julio de 2022 se constituyeron un total de 488 hipotecas para la compra de vivienda en la provincia de Córdoba. En el mismo mes de 2021 fueron 505. De la última década, el récord se alcanzó en 2018, cuando se firmaron un total de 515. El mínimo llegó en plena crisis inmobiliaria, en el año 2013, cuando se firmaron 164 préstamos en toda la provincia para la adquisición de una vivienda.

Eso sí, ha bajado el importe de las hipotecas solicitadas en la provincia. De media ha pasado de ser de unos 84.000 en julio del año 2021 a unos 64.000 euros en el mismo mes de este ejercicio.

En España, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 2,3% el pasado mes de julio respecto al mismo mes de 2021, hasta sumar 35.918 préstamos, la mayor cifra en un mes de julio desde 2010, cuando se firmaron más de 55.000 hipotecas.

Pese a que el total de hipotecas marcó en julio cifra récord en 12 años, su ritmo de crecimiento interanual se ha ido moderando en los últimos meses. De hecho, la subida de julio (+2,3%) es casi diez puntos inferior a la experimentada en junio. Aún con eso, con el repunte de julio, la firma de hipotecas sobre viviendas encadena 17 meses de ascensos interanuales consecutivos.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 8,1% interanual en el séptimo mes del año, hasta los 146.445 euros, mientras que el capital prestado creció un 10,6%, hasta los 5.260 millones de euros.

Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas en julio de 2022 fueron Cataluña (7.102), Andalucía (6.846) y Madrid (5.558).

En tasa intermensual (julio sobre junio), las hipotecas sobre viviendas se hundieron un 16%, mientras que el capital prestado retrocedió un 16,6%. En ambos casos son sus mayores descensos en un mes de julio de los últimos cinco años.

En el séptimo mes del año, el tipo de interés medio para el total de préstamos hipotecarios se situó en el 2,56%, con un plazo medio de 24 años. En el caso de las viviendas, el interés medio fue del 2,50%, por debajo del 2,53% de un año antes, con un plazo medio de 25 años.

El 24,6% de las hipotecas sobre viviendas se constituyeron el pasado mes de julio a tipo variable, mientras que el 75,4% se firmaron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,03% para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 2,68% en el caso de las de tipo fijo.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!