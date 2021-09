La Subdelegación de Gobierno prohíbe en Córdoba que las protestas antiabortistas se realicen en la puerta de la clínica

La Subdelegación de Gobierno acaba de prohibir en Córdoba que las protestas antiabortistas se realicen ante las puertas de la clínica Gynetrisur, tal y como han confirmado fuentes del Gobierno a este periódico y ha adelantado Radio Córdoba. Precisamente, la portavoz Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha acudido este miércoles a Córdoba a las puertas de dicha clínica, a raíz del inicio de la campaña 40 días por la vida, y ha comunicado la intención de su grupo político de pedirle a la Subdelegación dicha prohibición.

Con esta medida, toda acción antiabortista que se quiera llevar a cabo a partir de mañana solo podrá realizarse en la acera de enfrente. Estas han sido las instrucciones que se han transmitido a Policía Nacional. En su comparecencia, Rodríguez ha condenado "el hostigamiento a las mujeres que hacen uso del aborto, un derecho consolidado y luchado, de parte de un movimiento ultracatólico". Antes de su atención a los medios de comunicación, Rodríguez se ha reunido con la dirección de la clínica y ha podido conocer "situaciones muy duras de mujeres que vienen aquí en un momento de su vida que no es el mejor".

A ello se suma "la intimidación sistemática de un colectivo que está aquí siempre y que obliga a los profesionales de la clínica a administrar más calmantes a estas mujeres debido a la situación de nerviosismo a la que son sometidas". Además, ha explicado, desde la clínica le han transmitido la petición que hacen alguna de estas mujeres "de salir por la puerta de atrás" una vez que se han sometido a la intervención para evitar ser acosadas por estos colectivos.

Para Rodríguez, este tipo de actos son "la punta del iceberg del giro reaccionario y del envalentonamiento de posiciones ultracatólicas abanderadas políticamente por Vox, que actúa con la condescendencia del PP tal y como se vio ayer en el Congreso". "Esto debe llevarnos a analizar lo que hay debajo", ha continuado, "que no es más que un sistema que esconde a las mujeres para llevar a cabo un derecho". Por ello, ha pedido a la Junta de Andalucía que facilite la interrupción del embarazo mediante el sistema público de salud para evitar que, "como ocurre en Jaén, las mujeres se tengan que desplazar cientos de kilómetros para ejercer un derecho".

"La objeción de conciencia tiene que regularizarse para que estas intervenciones" quirúrgicas "se realicen en centros públicos", ha dicho, a la vez que ha enfatizado en la importancia "de la educación afectivo-sexual en las escuelas porque a nadie la gusta abortar". "Lo que no puede ser", ha continuado "es que la ultraderecha ultracatólica se niegue a esta educación y a interrumpir el embarazo para devolvernos a la época de los abortos clandestinos en la que podían abortar aquellas mujeres que se iban a otros países ya que tenían dinero".

De nuevo, Rodríguez ha condenado las palabras de la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, que afirmó que estos actos de "rezo" forman parte de la libertad de expresión, y ha emplazado a estos grupos católicos a protestar en otros lugares que no sean las clínicas, como el Ministerio de Igualdad.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!