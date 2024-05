Los sindicatos se movilizan para exigir que el SAS cumpla los acuerdos de Atención Primaria

SATSE, CCOO, CSIF y UGT se han movilizado este jueves en el Hospital Reina Sofía de Córdoba para reclamar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados hace un año con la Administración sanitaria sobre Atención Primaria y Carrera Profesional.

Con la concentración, a la que se han sumado más de 200 profesionales y que se ha replicado en las ocho provincias andaluzas, las organizaciones sindicales han querido dejar claro que “no van a permitir que la Consejería de Salud siga jugando con los profesionales de la sanidad andaluza”.

Los sindicatos convocantes, que representan más del 83% de la Mesa Sectorial de Sanidad, han protestado ante lo que consideran un incumplimiento sin precedentes por parte de la Consejería de Salud, al tiempo que han vaticinado que los pactos de Atención Primaria y Carrera Profesional no van a desarrollarse por completo debido a la ausencia total de presupuesto. Por ello, han anunciado que no abandonarán las protestas hasta conseguir que se cumpla lo pactado.

En este sentido, el secretario de Ación Sindical de Satse, Rafael Osuna, recordó que el acuerdo firmado “se sustenta en dos patas: El incremento del presupuesto en Atención Primaria, lo que va a suponer un aumento de la plantilla de profesionales para poder atender mejor la población, y una segunda pata que era la implantación de un nuevo modelo de carrera profesional en Andalucía que acabe con las discriminaciones que surjen cuando nos comparamos con el resto del Estado” y remarcó que lo que pretende el acuerdo es “retener talento y ser capaces de atraer profesionales para poder defender el espacio del sistema sanitario público andaluz”.

El responsable de CCOO del Hospital Reina Sofía, José Antonio López, explicó que “la carrera profesional es un concepto retributivo que se abona a todos los trabajadores y trabajadoras en función de la antigüedad, pero desde 2007 no se cobra y es el mayor agravio comparativo que tenemos los trabajadores y trabajadoras del SAS con el resto de comunidades autónomas. Somos los que menos cobramos y por eso la emigración de profesionales a otras CC.AA.”. La pérdida de profesionales está afectando a toda la sanidad pública pero especialmente a la atención primaria y en este sentido López afirmó que “es inadmisible que no se den citas, porque pasados 14 días no se da cita en los centros de salud y la situación cada día es más catastrófica, la sanidad está yendo a pique, eramos la joya de la corona y ahora somos el retrete, la comunidad autónoma que menos invierte por habitante después de Madrid, cuando nuestra extensión y dispersión es mucho mayor”.

El delegado de CSIF en el Área Sanitaria Norte de Córdoba, Antonio López, dijo que “hoy volvemos a salir a la calle ante lo que consideramos un incumplimiento sin precedentes por parte de la Consejería de Salud y Consumo de los pactos de Atención Primaria y Carrera Profesional firmados el año pasado. A día de hoy podemos decir que la situación de los centros de salud y los consultorios en Córdoba no ha mejorado en absoluto, sino todo lo contrario. Las esperas siguen aumentando de forma descontrolada y los profesionales continúan sufriendo una presión asistencial intolerable. Tampoco se ha producido ningún avance en el nuevo modelo de Carrera Profesional, lo que nos lleva a pensar que las medidas que se firmaron en 2023 se han quedado en humo.

La secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociosanitarios de UGT Servicios Públicos Córdoba, Mari Carmen Heredia, denunció la situación de falta de diálogo y bloqueo de las negociaciones con la delegación de Salud en Córdoba e indicó que, desde esta, “la única excusa que dan es la falta de dinero, cuando, desde la Consejería, no han escatimado en sacar varias partidas para la atención a través de la sanidad privada, incumpliendo continuamente los acuerdos y pactos firmados, como el de la Atención Primaria, eje fundamental del sistema sanitario”. Heredia, que señaló que la edad media de la población se estima en más de 65 años y la esperanza de vida en 81, “lo que provoca la necesidad de una especial atención a la cronicidad y al aumento de patologías”. La secretaria ugetista indicó que la falta de cumplimientos “no sólo afecta a los profesionales, para los que también exigimos la justa aplicación de la carrera profesional, sino también a los usuarios de los servicios sanitarios y a su calidad asistencial, algo inadmisible”.