Si ves un objeto muy brillante en el cielo este fin de semana, tal vez sea un cohete chino

Se llama Long March 5B y es un cohete chino que ha llevado una nueva misión a su estación espacial. Y es probable que se estrelle contra la atmósfera este sábado o este domingo, según ha informado la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA), que ha emitido incluso un boletín de información de seguridad.

Entre las posibles trayectorias para la caída del cohete está el sur de Europa. Y en esta zona del continente, se han dibujado hasta tres trayectorias sobre la Península Ibérica. Una de ellas cruza de noroeste a sureste la provincia de Córdoba. Y no, de momento no tienes que asustarte. El cohete podría desintegrarse totalmente en su contacto con la atmósfera y dejar un impresionante espectáculo de luz. Así que si ves una brillantísima luz en el horizonte durante el fin de semana ya sabes lo que es.

Los expertos en seguimiento y vigilancia espacial (SST) de la Unión Europea (UE) han estimado que los desechos generados por el objeto probablemente volverán a ingresar a la atmósfera terrestre de manera descontrolada entre el 30 y el 31 de julio de 2022. “El EU SST ha predicho una variedad de posibles trayectorias de reingreso, una de las cuales podría afectar potencialmente el espacio aéreo del sur de Europa”, señala la EASA. No se sabe con certeza ni dónde ni a qué hora caerá el cohete, pero sí sus posibles trayectorias.

EASA recomienda que las Autoridades Nacionales de Aviación, los ANSP y los operadores de aeronaves relevantes monitoreen y tomen en cuenta regularmente las últimas predicciones para el reingreso y adapten sus evaluaciones de riesgo de acuerdo con la evolución de la situación y la información disponible.

