San Basilio convierte sus farolas en símbolos poéticos de una iluminación navideña austera

El Barrio de San Basilio-Alcázar Viejo luce desde este jueves una iluminación navideña distinta en sus calles. Bajo el título Luz, polen y arcángeles, el artista Paco Fuentes, residente en este emblemático barrio cordobés, situado a apenas unos metros de la Mezquita, ha decorado 52 farolas para convertirlas en soporte poético y en símbolo de una Navidad más austera.

La idea, que ya puso en marcha en el festival Cosmopoética del año 2016, consiste en usar las propias farolas como instalación artística, interviniendo en la luminaria con objetos que modifique su luz, la coloreen o potencien las sombras, al tiempo que incluyan versos u obras de arte a las que mirar.

Todo ello en una época en la que las ciudades compiten por tener la iluminación navideña más potente (y consecuentemente más cara). No es éste el caso: en la iluminación de San Basilio no se va a gastar un sólo euro de energía adicional.

“Hemos dado una clave al colarnos por el defecto no por el exceso. Más allá de que, a efectos económicos, las luces navideñas quizá sean un lujo que no nos podemos permitir, está el impacto visual. En este caso, no se trata de competir, sino de complementar, y de generar una luz distinta”, explica el artista.

Fuentes presentó este proyecto a la asociación de vecinos en noviembre y, de manera conjunta, han implicado al Ayuntamiento de Córdoba. Los responsables defienden que es una experiencia “piloto”, un gesto que busca concienciar y que tendrá continuidad en los próximos meses con nuevas acciones e intervenciones artísticas.

Todo ello desde un punto clave en una ciudad patrimonial en la que, según Fuentes, ofrece el marco perfecto para reflexionar sobre la conciliación entre habitabilidad, turismo, sostenibilidad y patrimonio.