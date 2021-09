Salud abrirá un punto de vacunación sin cita en el Castilla del Pino la próxima semana

El distrito sanitario de Córdoba-Guadalquivir abrirá un nuevo punto de vacunación sin cita previa la próxima semana, que se ubicará en el centro Carlos Castilla del Pino. Las personas que deseen vacunarse podrán acudir los viernes por la tarde, en horario de 16:00 a 21:00 y los sábados por la mañana, de 9:00 a 14:00.

Así lo ha difundido en un mensaje el propio distrito sanitario Córdoba-Guadalquivir, que tiene como objetivo llamar a la vacunación a todas las personas mayores de 12 años de este territorio que aún no se hayan puesto ninguna dosis, de manera que se amplíe la cobertura de la población vacunada contra el coronavirus.

Actualmente, hay alrededor de 51.000 personas en toda la provincia de Córdoba que aún no tienen ninguna dosis de la vacuna puesta, a las que Salud pretende captar activamente y poniendo todas las facilidades para que acudan a vacunarse sin necesidad de cita previa, con este punto en el distrito sanitario de la capital y Guadalquivir, además de los puntos distribuidos por otros doce municipios en la zona centro y sur de la provincia. Los tramos de edad con menos porcentaje de vacunación son los de las personas de 20 a 29 años.

En la provincia, de Córdoba, se han puesto hasta el momento 1.205.415 dosis de las vacunas contra la Covid y ya son 643.799 los cordobeses que tienen al menos una dosis, el 82,3% de toda la población de cualquier edad y el 92,7% de los que están en edad de vacunarse, es decir, los mayores de 12 años. Con la pauta completa de la vacuna hay 618.878 cordobeses, el 79,1% de toda la población y el 89,1% de la población diana.

