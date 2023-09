Retrasos y escasez de trenes a Rabanales: “Muchos compañeros han llegado casi una hora tarde a clase”

La vuelta a las clases ya ha empezado también para los estudiantes universitarios, lo que para muchos significa tener que volver a coger el tren hasta Rabanales. Aunque también se traduce en madrugar para coger un tren que no se retrasa o coger uno que no vaya demasiado lleno y no poder entrar.

Desde la Universidad de Córdoba (UCO) denunciaban en un comunicado el pasado lunes los problemas en los retrasos de los trenes de Renfe que van hasta el campus de Rabanales. Y es que, a pesar de que el año pasado se incrementaron los trenes que se dirigían hasta allí, muchos de ellos siguen saliendo más tarde de la hora que tenían prevista, según han confirmado varios jóvenes a Cordópolis.

Ramón, que se encuentra estudiando el sexto año de Ingeniería Electrónica Industrial, lo ha podido comprobar a lo largo de varios años. “Siempre ha sido un caos porque el primer tren de la mañana nunca sale a su hora, se suele retrasar unos 10 o 15 minutos”, señala. Aunque el mismo joven reconoce que los horarios son mejores que hace dos años porque se cambiaron de cara al pasado curso. Las clases de las distintas Ingenierías, “suelen terminar casi todas a las 18:00 y como el tren salía a las 17:55 los profesores nos dejaban salir antes de la clase”, explica.

Por las mañanas, Ramón intenta coger siempre el de las 8:10 para llegar con tiempo aunque ese, indica que “nunca sale a su hora”. Los primeros trenes, según detalla, son a las 8:10, a las 8:23 o a las 8:45. Estos son más frecuentes ya que la mayoría de estudiantes comienzan sus clases a las 8:30 (los que tienen turno de mañana). Sin embargo, a media mañana ya no pasan con tanta frecuencia, por lo que a veces pasan horas muertas mientras llega su tren. “Cuando empecé la Universidad, entre las 10:40 y las 12:30 no había trenes, eso lo han arreglado, pero para volver si pierdes el de las 11:30, tienes que esperar una hora para el siguiente”, detalla.

Para los que tienen horario de tardes, el joven explica que “el tren de las 15:45 sí sale puntual”, pero aunque “se han solucionado cosas” destaca que “sigue habiendo problemas con los retrasos”. A Elena, estudiante de Ingeniería Mecánica le ha pasado este mismo martes, “se ha retrasado y tampoco hemos podido entrar porque hay mucha gente”. La joven, natural de Campillos (Málaga) lleva dos años estudiando en Rabanales y cuenta que “se llega aunque tarde, porque tienes que adaptarte al horario del tren”. Si utilizan el de las 8:23, explica, “sale a las 8:30 y ya vas tarde”.

Laura Carmona estudia Ciencia y Tecnología de los alimentos y en los cuatro años que lleva estudiando asegura que, tanto ella como sus compañeros, han tenido “bastantes problemas con Renfe”. La joven asegura que es “casi cotidiano” que no salgan a la hora estipulada en los horarios, “sobre todo los de la primera hora de la mañana”. En su caso elige el tren de las 7:40 que “suele salir a las 7:53 o 7:54”. Debido a ello, también ha tenido que perder clases o llegar tarde con lo que “algunos profesores, aunque lo entienden, se enfadan”.

La respuesta de Renfe

En marzo de 2023 Renfe aumentó el número de trenes, aunque desde la UCO han precisado que no expresamente a Rabanales, sino que era aumentó los trenes del Valle del Guadalquivir, coincidiendo con que algunos de estos paraban en Rabanales. Este lunes, la UCO remitió un comunicado a su alumnado con las respuestas que Renfe había dado a sus quejas por los diversos problemas en vía hacia Rabanales. Entre las explicaciones que la empresa ferroviaria señalaba como motivos de estos retrasos, entre otros, que: “el tren a Rabanales forma parte de un entramado mucho más complejo y ocupa un espacio horario encajado entre la circulación de otros trenes”, que “Renfe es propietaria de los trenes y encargada de su circulación y Adif es propietaria de la infraestructura y encargada de su gestión, por lo que las modificaciones de horarios están sujetas a aprobación por parte de Adif” y que “los trenes que se utilizan en el servicio del corredor y del Campus de Rabanales son antiguos por lo que, en ocasiones puntuales puede haber situaciones que impidan su circulación”

Además, desde la empresa ferroviaria destacan que “Córdoba dispone de vía única, por lo que las incidencias en otras líneas acaban afectando a la circulación de trenes del Campus de Rabanales”, como ejemplo de esto señala que “los retrasos en los trenes de la línea Cádiz-Jaén por las limitaciones de velocidad que les aplican, debido al estado de la vía, están provocando que los trenes a Rabanales no puedan salir a su hora”. Asimismo, desde la UCO, han aclarado que la relación que existe con Renfe es “excepcional”.