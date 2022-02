Reinician una de las obras paralizadas por los impagos de Construalia

La Fundación Vimpyca ha reiniciado los trabajos de construcción paralizados en la promoción que le habían encargado a la empresa Construalia, según ha podido confirmar este periódico de diferentes fuentes y ha podido comprobar in situ. Los trabajos se han reiniciado en la promoción que se está construyendo junto a la Vereda de Trassierra, según las fuentes.

En concreto, los trabajos que se han retomado han sido los de hormigonado, claves para seguir configurando la estructura del futuro edificio de viviendas. El Residencial Domus prevé la construcción de 78 viviendas de protección oficial a través de esta fundación vinculada a la Iglesia. La Fundación Vimpyca, tras el breve parón mantiene sus compromisos de entrega adquiridos con sus clientes

Según ha podido saber este periódico, la Fundación Vimpyca ha negociado directamente con los proveedores, para que continúen con los trabajos de construcción pendientes.

Por otra parte, siguen las negociaciones entre el resto de promotoras, Construalia y las empresas subcontratas. La última propuesta que ha llegado a estas compañías es la de una quita del 50% planteada por Construalia. Las subcontratas se niegan a perder la mitad del dinero que se le adeuda por unos trabajos que ya han realizado, un dinero ya comprometido y unos empleados a los que ya se les ha pagado. Las fuentes insisten en que esto podría suponer la quiebra de estas empresas.

Más de 600 viviendas, 55 empresas y cientos de trabajadores están afectados por el parón de la empresa Construalia, cuyos problemas de tesorería la han llevado a paralizar varias de las obras de promoción que está llevando a cabo en la ciudad, dejando en el aire el cobro de cientos de miles de euros a varias subcontratas de la ciudad. Siguen paralizadas las promociones de Hábitat o de Neinor, por ejemplo, mientras que ya se han retomado este viernes únicamente las de Vimpyca.

