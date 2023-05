Reclaman a la Confederación el control de los pozos y vertidos que afectan al Bejarano

Distintos colectivos ecologistas de Córdoba han reclamado por escrito a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que incluya medidas de control de captaciones de agua y pozos en el entorno del arroyo Bejarano, así como control de los vertidos que deterioran esta Reserva Natural Fluvial ubicada en la Sierra del término municipal de la capital.

En un escrito dirigido por A Desalambrar, Ecologistas en Acción y la Asociación Duendes del Bejarano a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, estos colectivos que vienen trabajando desde hace años por la conservación del entorno de la Sierra y, en concreto, del arroyo Bejarno, analizan el denominado 'Anteproyecto de mejora de la continuidad fluvial y restauración ambiental de la Reserva Natural Fluvial del arroyo Bejarano (Córdoba)'. Esta iniciativa está enmarcada dentro del Plan de Impulso al Medio Ambiente para la Adopción al Cambio Climático en España y las entidades ecologistas realizan sus aportaciones sobre la realidad del entorno del Bejarano.

Así, en su escrito -al que ha tenido acceso Cordópolis-, reclaman que se elabore un inventario, se haga una revisión administrativa-legal y se haga un control sobre las captaciones de agua superficial y subterránea que hay en el entorno del Bejarano, con multitud de pozos en parcelas cercanas, que junto a la sequía de estos años, ha provocado que el arroyo llegue a secarse por completo . Asimismo, piden un inventario y control exhaustivo de los vertidos que se producen al entorno del arroyo y que acaban en él.

Las medidas que los colectivos ecologistas piden a la Confederación que se implementen en la recuperación y conservación del Bejarano pasan también por el control y seguimiento del régimen de caudales ecológicos.

Y destacan las acciones que a su juicio deben llevarse a cabo sobre la “delimitación del Dominio Púbico Hidráulico, la zona de servidumbre y la zona de policía, siendo especialmente prioritario en el área de recarga de la Reserva”, así como el “control y seguimiento de usos en el Dominio Público Hidráulico, zonas de servidumbre y zona de policía en los términos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA)”.

Junto a ello, las entidades que trabajan por la conservación del Bejarano piden a a CHG que se elabore “un estudio de la capacidad de carga de la Reserva Natural Fluvial” que supone el Bejarano y su entorno, “para una posterior elaboración de un Programa de Uso Público (PUP), en coordinación con la Delegación Territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, en Córdoba, de la Junta de Andalucía”.

Todas estas medidas resultan “fundamentales” para la recuperación y protección de este entorno, aseguran. Y a ellas se suman otras actuaciones que estas entidades también recogen en su escrito a la Confederación, tales como “impulsar acuerdos de colaboración con las propietarios de las fincas que lindan con la Reserva”, ya que en determinados casos los usos de ganadería perjudican al arroyo.

Por último, fomentar 'Acuerdos de Custodia del Territorio' con los colectivos sociales más implicados en la conservación de este paraje natural y la elaboración de un Programa de Seguimiento y Evaluación continua del estado de conservación de esta Reserva Natural Fluvial, con indicadores cuantitativos y cualitativos de la misma, completan las reclamaciones que se le hace a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para preservar este entorno natural.

