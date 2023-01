Rebajas “mitad y mitad”: cambios y nuevas compras para arrancar el año

Las rebajas de enero de 2023 han arrancado, como suele ser habitual, entre cambios y nuevas compras en gran parte de los comercios de Córdoba, una ciudad que este año vuelve a vivir una temporada de descuentos con normalidad, tras dos ejercicios marcados por las restricciones de la pandemia de la Covid.

Antes de las 10:00 de la mañana o lo que es lo mismo, antes de la apertura de los comercios, las colas en las entradas de las tiendas del centro eran bastantes notables. Dos días después del pistoletazo de salida oficial (que no oficioso, puesto que en la mayoría de los comercios hace semanas que comenzaron los descuentos), en Córdoba las rebajas se hacían notar.

Los establecimientos pequeños y grandes adornan sus escaparates con carteles llamativos que informan de que la cuesta de enero ha llegado, y con ella, las rebajas. “Hasta un 50%”, “prendas desde..” y muchos más reclamos, protagonistas de esta temporada que, tras el paso de los Reyes Magos, presagian que los cambios y devoluciones están a la orden del día.

El segundo lunes de enero, las tiendas se llenan de personas que se aglutinan en colas. Como se podía notar en los comercios de la calle Gondomar, hay muchas más personas haciendo cola que mirando la tienda. Aunque otros establecimientos han preferido segmentar su clientela y ordenarla con una línea de caja para comprar y otra para cambios y devoluciones“. En este sentido, la mayoría de los comerciantes han señalado a este periódico que las rebajas de este año están siendo mejores que las de los dos últimos ejercicios, aunque siguen lejos de las de enero de 2020, antes de la pandemia.

Por los establecimientos del centro, se perciben las preguntas frecuentes que rondan hoy en la cabeza de muchos usuarios: ¿Qué vas a descambiar de lo que te han regalado? ¿qué buscas en estas rebajas? ¿lo has encargado en la tienda online o prefieres mirar en la física?

Una de las encargadas de Álvaro Moreno, Inma, ha señalado que diciembre ha sido un mes muy notable en lo que ha compras se refiere ya que “han abierto todos los domingos”. Esto ha llevado a que, en el comienzo de las rebajas, haya más gente haciendo cola para descambiar que para mirar los productos de la tienda.

Por su parte, Carmen, responsable de Women's secret en Gondomar, ha indicado que “esta primera semana suele ser de devoluciones”. Lo que sí queda claro es que aunque el online está a la orden del día, “la gente quiere ir a las tiendas”, comentan desde los establecimientos. Esto lo confirman clientes como Javi, que después de haber gastado unos 300 euros en regalos de reyes, ha descambiado una cantidad de regalos valorados en 60 euros. Este usuario indica que no es la primera vez que ha ido a las rebajas ya que también lo hizo el sábado “en busca de ropa y algún que otro producto electrónico”.

Por otro lado, en el Bulevar del Gran Capitán también hay descuentos. Miguel Ángel, uno de los responsables de Mango, a la pregunta de si hay más cambios que nuevas compras, ha señalado que “mitad y mitad”. El responsable también ha indicado que uno de los productos más buscados por los usuarios son “los básicos y los tejanos”. Además este encargado ha dado un tip para las compras en las rebajas: “Si yo fuera cliente, aprovecharía para comprar prendas de verano”.

La empresa de recursos humanos Randstad ha publicado sus previsiones de contratación de cara a la campaña de rebajas. Para llevar a cabo estas previsiones, Randstad ha tenido en cuenta los sectores de comercio y logística.

La empresa prevé que las rebajas generarán en Andalucía alrededor de 25.000 contrataciones, un volumen un 23,1% inferior a la última campaña, cuando se firmaron 32.509 contratos. Este descenso será 1,1 puntos porcentuales menos acusado que la media nacional, situada en el 24,2%. El volumen de contratación que se firmarán en la autonomía supondrá el 17,8% del total del país.

A nivel provincial, Sevilla registrará el mayor volumen de contratos en estas rebajas, 5.780 firmas, mientras que en Cádiz tendrán lugar 5.360 y en Málaga, 4.340. Con valores más discretos se encuentran Almería, con 2.860 contratos y Granada, con 2.340. En la cola se encuentran Huelva (1.680), Córdoba (1.470) y Jaén (1.180). En cuanto a la variación con la campaña de 2022, Granada experimentará la caída más moderada (-20,6%), seguida por Málaga (-20,7%), Cádiz (-21,5%), Huelva (-23,1%) y Sevilla (-23,4%). Las caídas más fuertes se producirán en Almería (-25,6%), Córdoba (-28%) y Jaén (-28,4%).

En el conjunto del país, Randstad prevé que la campaña de Rebajas generará alrededor de 140.660 contrataciones, un volumen un 24,2% inferior al año pasado, cuando se registraron cerca de 185.500 firmas. El sector del comercio será el que una mayor caída experimente durante esta campaña de Rebajas. En concreto, un descenso del 29,5%, ya que se pasará de los 68.487 contratos del año pasado a los 48.287 actuales, ha indicado la empresa en un comunicado.

