Toda la provincia de Córdoba alcanza el hito de rebajar la incidencia de la pandemia por debajo de los 25 casos

La provincia de Córdoba ha alcanzado este lunes un nuevo hito en el control de la pandemia de coronavirus. Todos los distritos sanitarios han conseguido rebajar la incidencia de la pandemia de Covid 19 por debajo de los 25 casos por cada 100.000 habitantes confirmados en las dos últimas semanas. Ésta es la cifra consensuada por todas las administraciones sanitarias del mundo para considerar que la enfermedad está bajo control y que su incidencia y riesgo de contagio es muy baja.

Este lunes, la Consejería de Salud y Familias del gobierno andaluz ha informado que en la provincia de Córdoba se han registrado ocho casos en las últimas 48 horas. Con esas cifras en la mano, la incidencia media de la pandemia en toda la provincia de Córdoba está en 21,4 casos por cada 100.000 habitantes confirmados en las dos últimas semanas.

Por distritos sanitarios, la mejor situación se da en la zona Norte de la provincia, donde la incidencia es de tan solo ocho casos por cada 100.000 habitantes. En el Distrito Sanitario Guadalquivir, la incidencia es de algo más de 18 casos, en la zona Sur de casi 25 y en Córdoba capital de casi 23.

De hecho, en las dos últimas semanas se han notificado 168 positivos en la provincia de Córdoba. Es la cifra más baja en números absolutos de toda Andalucía. De hecho, Córdoba es la primera provincia andaluza en tener una cifra tan baja de la pandemia desde el final del confinamiento de la pasada primavera.

Por otra parte, este lunes no se han comunicado nuevos fallecidos pero sí un ingreso hospitalario, que ha acabado en la UCI. Eso sí, hay 140 curados más en las últimas 48 horas.

Desde el mes de marzo de 2020, en la provincia de Córdoba se han producido un total de 72.574 positivos en Covid 19. En este tiempo, el coronavirus ha provocado el ingreso hospitalario de 5.301 cordobeses, de los que 658 han acabado en la UCI. Además, ha provocado la muerte a 1.073 personas.

La buena noticia es que cada vez quedan menos casos activos. Desde marzo de 2020, 70.900 cordobeses han superado la enfermedad. Por tanto, ahora mismo hay 601 casos activos en la provincia de Córdoba.

En cuanto a las vacunas, el 82% de la población cordobesa ya está totalmente vacunada. El 93,9% de los mayores de 12 años han recibido al menos una dosis. Solo quedaría por localizar a un escaso 6,1% de la población de más de 12 años.

Andalucía registra este lunes 4 de octubre un total de 199 contagios de coronavirus Covid-19, inferior a los 362 de hace una semana, y suma tres muertes, dos menos que hace siete días, mientras que la incidencia acumulada sigue a la baja y se sitúa en los 42,7 cada por cada 100.000 habitantes en 14 días.

Así lo ha avanzado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, durante una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, en la que ha destacado que la incidencia por cada 100.000 habitantes a siete días se sitúa en 16, lo que evidencia que la quinta ola está "superada" aunque no la pandemia.

La incidencia acumulada a 14 días sigue en nivel de riesgo bajo con 42,7 puntos por cada 100.000 habitantes, de forma que baja 1,7 puntos en 48 horas y 14,5 puntos en una semana.

Los 199 positivos registrados durante el fin de semana son la menor cifra de la última semana tras los 246 positivos del sábado, los 318 del viernes, los 351 del jueves, los 321 del miércoles, los 311 del martes y los 362 del pasado lunes.

Andalucía registra este lunes una rebaja de 26 hospitalizados por Covid-19 respecto al pasado sábado para situarse en un total de 285, lo que supone un descenso de 83 en la comparativa intersemanal, mientras que los pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) bajan tres en las últimas 48 horas hasta 85, 19 menos que los notificados hace siete días.

