El precio de las uvas se ha disparado hasta un 227% en los últimos dos meses

El precio de las uvas en los supermercados e hipermercados se ha incrementado hasta un 227% en los dos últimos meses. Esta es una de la conclusión que se extrae del seguimiento de precios realizado por la organización Facua-Consumidores en Acción a lo largo de todo el año en ocho grandes supermercados e hipermercados del país, como refleja esta tabla.

En Aldi, el paquete de 500 gramos de uvas sin pepitas marca El Mercado estaba en octubre en oferta a 1,19 gramos. Ya en noviembre, su precio aumentó a los 3,19 euros mientras que este mes de diciembre ha vuelto a subir hasta los 3,89 euros. El encarecimiento de este producto en esta cadena alemana ha sido del 227% en apenas dos meses.

En Alcampo, la bandeja de uva blanca sin pepitas de 500 gramos estaba a 1,79 euros en octubre, mientras que en noviembre subió a 1,92 y en diciembre hasta los 3,00 euros. (incremento del 67%). En Mercadona, la subida en este mismo periodo ha sido del 56% (de 1,75 a 2,73 euros); en Eroski del 56,3% (de 1,74 a 2,72 euros) y en Lidl del 53,7% (de 1,69 en octubre a 2,69 euros en diciembre).

En Carrefour, por su parte, este mismo paquete de uvas estaba a 1,84 euros en octubre, subió a 2,25 en noviembre hasta alcanzar los 2,65 euros en diciembre (incremento del 44%).

Facua recuerda que las uvas, al igual que el resto de frutas y otros alimentos básicos, tienen actualmente el IVA rebajado del 4 al 0%. Según el real decreto ley por el que está vigente esta medida, ninguno de estos productos puede subir de precio salvo que esté justificado por un incremento en los costes.

Facua también ha comparado el precio que tenían las uvas en diciembre de 2022 con el que tienen este último mes de 2023. La toma de precios se han llevado a cabo los días 5, 12, 15 y 18 de diciembre.

En Aldi, la bandeja de 500 gramos de uvas sin pepitas marca El mercado cuesta actualmente 3,89 euros frente a los 2,69 euros de diciembre del año pasado (un 44% más caro).

Lidl también ha aumentado el precio de este producto un 35% con respecto al que tenía en diciembre de 2022. Este año el paquete de 500 gramos está a 2,69 euros, mientras que el 30 de diciembre del año pasado estaba en oferta a 1,99 euros.

En Mercadona, la bandeja de 500 gramos de uva blanca sin semilla estaba en diciembre del año pasado a 2,50 euros, cuando este diciembre se encuentra a 2,73 euros (un 9% más). En Hipercor, el kilo de uva blanca sin semillas es este año un 9% más caro que el año pasado. A 6,95 euros se vendían en diciembre del 2022 y a 7,59 euros en diciembre del 2023.

Por su parte, hay tres cadenas en las que comprar este producto tan demandado de cara a la Nochevieja es más barato que hace un año. En Alcampo, por ejemplo, el paquete de uvas sin pepitas de 500 gramos costaba 3,19 euros en diciembre de 2022, mientras que actualmente está a 3,00 euros (un 6% más barato).

Diez céntimos menos que el año pasado cuesta este mismo paquete de uvas en Carrefour. De 2,75 euros en diciembre de 2022 a los 2,65 euros actuales (un 3,6% menos). En Eroski, este producto es un 2,5% más barato que hace un año (2,79 euros en diciembre de 2022 por los 2,72 de diciembre de 2023).

Facua vuelve a pedir al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que abra una investigación para determinar si las grandes cadenas de distribución están vulnerado la ley al aplicar subidas de precios a alimentos afectados por la rebaja del IVA como es el caso de las uvas.

