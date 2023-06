El plan contra el calor para personas sin hogar ofrece refugio, ducha y comida a diez personas al día

La Casa de Acogida municipal, dependiente del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, ha activado el plan contra el calor que habitualmente se ofrece a personas sin hogar para que puedan refugiarse de las altas temperaturas en este centro, ofreciendo además servicio de ducha y comida durante las horas de más calor.

Este año, el plan contra el calor de la Casa de Acogida se inició el 5 de junio y ofrece diez plazas diarias para que personas sin hogar acudan al centro en horario de 13:00 a 20:00. Desde esa fecha, ya han utilizado este servicio dieciséis personas, aunque se espera que con el aumento de las temperaturas que ya sufre Córdoba en estos días se llenen las plazas diarias.

Las personas sin hogar que acuden al centro municipal para refugiarse del calor encuentran allí, además de un lugar donde no sufrir las altas temperaturas de la calle, la posibilidad de ducharse, así como comida a mediodía y merienda.

Los datos ofrecidos por el Ayuntamiento a este periódico señalan que desde el 5 de junio ha habido un total de 78 ingresos en el servicio del plan contra el calor, que corresponden a dieciséis personas sin hogar, ocupando una media de 8,6 plazas al día desde la activación del plan.

Las personas que viven en la calle en Córdoba y necesiten acudir a la Casa de Acogida para refugiarse del calor no necesitan, en principio, inscribirse previamente.

