Las piscinas de la calle Marbella y Fuensanta no tendrán bar durante este verano

Las piscinas de la calle Marbella y del barrio de La Fuensanta no contarán este año con el servicio de bar-cafetería para los usuarios de las instalaciones. Así se desprende del proceso de licitación puesto en marcha por el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco), que ha quedado desierta después de que ningún licitador haya presentado propuestas.

Esta situación, que deja a los clientes sin ningún servicio de bebida o comida durante los días que decidan ir a darse un chapuzón, no es nueva. Ya el año pasado, ambas instalaciones no contaron con este servicio, problema aún más acuciante en el caso de la piscina de la calle Marbella donde, según apuntan fuentes del Imdeco, la no apertura del bar se remonta “a cinco o seis años atrás”.

El valor estimado del contrato era de 362.250 euros y el Imdeco inició la licitación por el trámite de urgencia para agilizarla lo máximo posible, pero de nada ha servido. Ante ello, estas mismas fuentes aseguran que para el año que viene “se realizará un pliego más atractivo” para que las empresas presenten sus ofertas. Para este verano, el Imdeco no volverá a licitar los contratos, por lo que no se ofrecerá este servicio.

Entre las condiciones de la licitación, además de la solvencia técnica de las empresas, el Imdeco estipuló unos precios referencia para ambos bares con el objetivo de no ofrecer precios desmesurados a los clientes y que no supusieran una competencia desleal a los establecimientos hosteleros de la zona. Además, se estableció la prohibición de subir los precios pero sí bajarlos a lo largo de la duración del contrato.