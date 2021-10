Piden permiso para otra gran planta fotovoltaica en Córdoba

Es una especie de rayo que no cesa. El atractivo para fondos de inversión del sol cordobés mantiene más que atareados a los trabajadores de la Junta de Andalucía en Córdoba. Este mes, se está produciendo prácticamente un goteo diario de nuevas autorizaciones de plantas solares fotovoltaicas en la provincia de Córdoba.

Este jueves, el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) sacó a exposición pública otro proyecto más, de 50 megawatios de potencia, en el término municipal de Córdoba capital. La iniciativa está promovida por la empresa Hestian Sun SLA, una compañía que tiene sede en Madrid, en el Paseo de la Castellana. Esta compañía ya ha pedido permiso para otra planta más, también en Córdoba capital, llamada La Tiñosa. En esta ocasión, la planta recibe el nombre de Abuchite.

El paraje de la primera es llamado La Ratosa, mientras que este segundo es Cuarto Álamo. Ambos se encuentran unidos, por lo que se trataría de dos plantas independientes que acabarán funcionando como una de 100 megawatios en total.

Con este nuevo proyecto, entre las plantas que ya funcionan y las que están en construcción o en tramitación administrativa, la provincia de Córdoba tendrá capacidad para generar gracias al sol 1.593 megawatios de potencia. Es cinco veces más que la potencia actualmente instalada.

