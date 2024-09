Paso atrás en la expansión del virus del Nilo en Córdoba

Una semana después de que saltaran las alarmas en Puente Genil y de que volvieran a activarse en Montalbán, la presencia de virus del Nilo en la provincia de Córdoba ha dado un paso atrás. Según los datos de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía, sus técnicos no han encontrado mosquitos portadores del patógeno en las estaciones de control de estos dos municipios, algo que sí que ocurrió la pasada semana.

En Córdoba, que conste, el virus del Nilo solo se ha localizado en las estaciones de vigilancia, pero aún no en personas, aves o caballos. Ocurrió en Montalbán, hace semanas, y su presencia despareció. Volvió a ocurrir en Montalbán la pasada semana y en Puente Genil. Además, hay estaciones de vigilancia en Córdoba capital, en Fernán Núñez y en Lucena. En ninguna de estas tres se ha detectado ni un solo mosquito portador. Sí la presencia de insectos potencialmente portadores, pero sin el patógeno.

La ausencia de virus durante esta pasada semana (los datos se han actualizado este lunes) no significa que se bajen las alarmas. En Córdoba no ha llovido en todo el verano, el regadío se hace mayoritariamente por aspersión y hay pocos grandes humedales que puedan ser el hogar de una multitud de mosquitos, por lo que el riesgo no es tan alto como en las zonas arroceras del Bajo Guadalquivir.

En Montalbán, no obstante, sí que se alerta de la presencia de una gran cantidad de mosquitos potencialmente portadores del virus, por lo que se hace un llamamiento a no bajar la guardia.

Ocho casos más en Sevilla

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía ha informado este lunes de que esta última semana se han confirmado ocho nuevos casos de Virus del Nilo Occidental (VNO) en dos personas de Coria del Río, dos de Utrera, una en Dos Hermanas una persona de Gelves, una persona de Guillena y otra de San Juan de Aznalfarache. De estos casos cinco ya se encuentran de alta.

Por otro lado, se ha detectado la presencia de VNO en las capturas realizadas en los municipios sevillanos Almensilla, Bollullos de la Mitación, Gelves, Los Palacios y Villafranca, Villamanrique de la Condesa; en los municipios gaditanos de Bárbate, Benalup Casa Viejas y Tarifa; así como en Málaga.

Asimismo, como resultado de la integración de las vigilancias, Salud Pública comunica que la Estación Biológica de Doñana de CSIC ha localizado también presencia de VNO en mosquitos capturados en el entorno rural de Dehesa de Abajo y Pinares de Colina, así como en La Puebla del Río y Palomares del Río. Además, como resultado de las capturas realizadas por el Servicio de Control de Mosquitos de la Diputación de Huelva, se ha detectado positividad en mosquitos recogidos en una trampa ubicada en el Parque Natural Marismas del Odiel en el término municipal de Huelva. A su vez, se ha detectado presencia de virus del Nilo occidental en cuatro équidos: uno en el municipio gaditano de Ubrique, uno en Constantina, uno en El Coronil y otro en Palomares del Río; estos tres últimos en la provincia de Sevilla, comunicados por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.

Salud y Consumo ha comunicado a los responsables municipales las actuaciones de salud pública que deben adoptar según lo previsto en el Programa de vigilancia y control integral de vectores transmisores de Fiebre del Nilo Occidental (FNO) en Andalucía para reducir de forma relevante las probabilidades de transmisión a la población, además, basándose en el análisis de los resultados semanales de especies, densidades y circulación del virus, mantiene un seguimiento continuo de las actuaciones de vigilancia y control de mosquitos que están realizando las empresas de control de plagas contratadas por las Diputaciones de Cádiz y Sevilla para control de zonas peri-urbanas y de forma específica , respecto a las actuaciones dentro de las poblaciones, realizando verificaciones in situ y reuniones de seguimiento cada semana con los ayuntamientos más afectados y empresas contratadas por éstos.

Además, el informe semanal de Salud Pública concluye que las densidades poblacionales de hembras de especies de mosquitos potencialmente transmisores se encuentran en niveles altos (Grado III y IV) en Los Palacios y Villafranca y en La Puebla del Río (zona rural- Brazo del Este) y en niveles medios (Grado II) en Las Cabezas de San Juan y Villamanrique de la Condesa (Sevilla), Benalup - Casas Viejas y Vejer de la Frontera (Cádiz) y Montalbán (Córdoba).