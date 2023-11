Paco Morales se trae a Córdoba la tercera Estrella Michelin para Noor

El chef Paco Morales ha logrado traerse a Córdoba la tercera Estrella Michelin para su restaurante Noor. En la Gala de la Guía Michelin celebrada este martes por la noche en Barcelona, el cocinero cordobés ha visto recompensada su apuesta por la recuperación de la cocina andalusí y escala un puesto más con la tercera estrella, con la que ya aparecerá en la prestigiosa Guía Michelin España 2024. Por su parte, el restaurante Choco, de Kisco García, mantiene la estrella que ya consiguió.

En la gala se ha destacado que obtener tres estrellas denota “una cocina única, que se lleva a la categoría de arte y los gourmets viajan por todo el mundo para descubrirla”.

Noor ha sido el restaurante número catorce en sumarse a la lista de trece que ya tenían las tres estrellas desde el año pasado y que en esta edición ha alcanzado la quincena de establecimientos distinguidos en esta categoría.

Al recibir la chaquetilla en el escenario, Paco Morales se ha mostrado emocionado: “Cualquiera que se dedique a este oficio siempre sueña con este momento”. “Tengo aquí a mis padres”, ha dicho refiriéndose a Paco y Nati, en cuyo negocio familiar empezó a conocer el mundo de los fogones. “Objetivo cumplido”, les ha dicho, además de nombrar a los integrantes de su equipo, “personas que han estado conmigo desde el principio”.

Paco Morales, al mando de Noor, consiguió la primera Estrella Michelin en 2016. La segunda llegó en el año 2019. Desde aquel momento, su nombre dejó de ser una promesa de la gastronomía para convertirse en una realidad a nivel nacional e internacional, incluyendo el nombre de Noor en las listas de los mejores restaurantes de Europa.

En este tiempo, Noor ha conseguido aparecer en la lista anual de mejores restaurantes europeos de la web Opinionated About Dining (OAD); Morales fue elegido entre los 30 mejores cocineros del mundo en el premio internacional The Best Chef; estrenó su participación en una serie documental de Amazon Prime; y la prestigiosa revista Forbes incluyó a Noor en su lista de los diez mejores para visitar.

Además, Paco Morales acaba de repetir entre los cien mejores chefs del mundo en una lista conocida en este mes de noviembre y ha presentado recientemente al mundo el aspecto que tendrá Qabú, el restaurante que abre en Dubái en un futuro inmediato.

Otro proyecto internacional que ya vio la luz es el del restaurante Balthazar Downtown, ubicado en St. Moritz, un complejo turístico alpino situado en el valle de la Engadina. Se trata de un restaurante de temporada, abierto de diciembre a marzo, ya que se encuentra junto a la estación de esquí más antigua del mundo.

Andalucía suma cinco nuevas estrellas Michelín

La Guía Michelin 2024 ha reconocido a 31 restaurantes de España con 1 Estrella Michelin, cinco de las cuales son en restaurantes andaluces. En concreto, han reconocido a David Olivas (Back, Marbella, en Málaga), Javier Jurado (Malak, en Jaén), Juanjo Mesa (Radis, en Jaén), Eduardo Pérez (Tohqa, en El Puerto de Santa María, Cádiz) y Juan Carlos García (Vandelvira, en Baeza, Jaén).

Las nuevas estrellas Michelín se han anunciado este martes en la Gala de la Guía Michelín 2024, que se ha celebrado en el Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB) que gestiona Fira de Barcelona.

En concreto, se han entregado en el norte a Marcos Mistry (Marcos, en Gijón, Asturias), Daniel Silvestre (NM, en Oviedo, Asturias), Brais Pichel (Terra, en Fisterra, A Coruña) y Tetso Maeda (Txispa, en Axpe, Bizkaia).

En Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana, a Eduardo Salanova (Canfranc Express, en Canfranc-Estación, Huesca), Ferdinando Bernardi (Casa Benardi, en Benissa, Alicante), Roseta Félix y Daniel Malavía (Fraula, en Valencia), Aaron Ortiz (Kabo, en Pamplona, Navarra), Andrea Drago (Orobianco, en Calp, Alicante), Víctor Torres (Quirat, en Barcelona) y Yoshikazu Suto (Suto, en Barcelona).

En el centro, a Carlos Casillas y Jaime Mondéjar (Barro, en Ávila), Javier Sanz y Juan Sahuquillo (Cebo, en Madrid), Diego Murciego (Desde 1911, en Madrid), Martín Berasategui y José María Goñi (El Club Allard, en Madrid), Alberto Molinero (Erre de Roca, en Miranda de Ebro, Burgos), Sara Peral y Jorge Muñoz (Osa, en Madrid), Miguel Carretero (Santerra, en Madrid) y Tadayoshi Motoa (Toki, en Madrid).

En las islas, a Andreu Genestra (Andreu Genestra, en Llucmajor, Balears), José Luis Espino (Bevir, en Las Palmas de Gran Canaria), Víctor Suárez (Haydée, en La Orotava, Santa Cruz de Tenerife), Walter Sidoravicius (Omakase by Walt, en Ibiza, Balears), Jordi Cantó (Sa Clastra, en Es Capdellà, Balears), Diego Schattenhoffer (Tates 1973, en Playa de las Américas, Santa Cruz de Tenerfe) y David Grussaute (Unic, en Sant Josep de sa Talaia, Balears).