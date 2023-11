Paco Morales muestra Qabú, el restaurante que abre en un rascacielos de Dubai

El cocinero Paco Morales, que acaba de repetir entre los cien mejores chefs del mundo en una lista conocida este mismo martes, ha presentado al mundo el aspecto que tendrá Qabú, el restaurante que abre en Dubái en un futuro inmediato.

Se trata de un proyecto largamente acariciado por el chef cordobés, merecedor de dos estrellas Michelin y tres soles Repsol, y cuyas primeras imágenes ha compartido en su cuenta de Instagram.

Con el objetivo de impregnarse de la esencia de Noor Restaurant y hacer de Qabú un proyecto “excitante”, la jefa de cocina de este nuevo establecimiento, Goia Baek, estará un mes en Córdoba. En un primer momento, la apertura de Qabú estaba prevista para 2021, si bien la pandemia retrasó un poco las gestiones de este proyecto del cocinero.

La palabra qabú, en el mundo árabe, significa alacena, aunque, en un principio, este proyecto iba a llamarse Only & Only One Za’abeelen.

Otro proyecto internacional que sí ha visto ya la luz es el del restaurante Balthazar Downtown, ubicado en St. Moritz, un complejo turístico alpino situado en el valle de la Engadina. Se trata de un restaurante de temporada, abierto de diciembre a marzo, ya que se encuentra junto a la estación de esquí más antigua del mundo.