Paco Morales abre un restaurante que lleva el sabor de Córdoba a la estación de esquí más antigua del mundo

Desde el pasado 10 de diciembre, la cocina del chef cordobés Paco Morales ya se disfruta en St. Moritz, un complejo turístico alpino situado en el valle de la Engadina que ha albergado su nuevo proyecto gastronómico: Balthazar Downtown. El estilo de cocina de Morales y el formato de su restauración han sido las dos piezas angulares para que este proyecto haya cuajado.

Balthazar Downtown estará abierto hasta finales de marzo, confirma el chef a Cordópolis, ya que este complejo turístico está íntimamente ligado a la temporada de esquí. Cuenta con la estación más antigua del mundo, puesta en marcha en 1864. Creado por Allegra Gucci y su marido, Enrico Barbieri, este nuevo restaurante se presenta como una “aventura del paladar, del corazón y la mente”. La extravagante metrópolis alpina de St. Moritz es uno de los destinos vacacionales más famosos del mundo. Esta ciudad de la Engadina no solo cuenta con pistas de esquí y hoteles de lujo, sino también con aguas medicinales, lagos de montaña azul turquesa y lujosos spas.

Este proyecto se une a su consolidadísimo Noor Restaurante, que cuenta “con una clientela consolidada” y al Bar de Paco Morales, en Ronda de los Tejares. La siguiente gran apuesta conocida del cordobés será Qabú, el restaurante que prevé abrir en Dubai a finales de 2023. Aunque el cocinero manejaba otras fechas, como finales de 2022, la puesta a punto de este establecimiento ha tenido que retrasarse un año. En el mundo árabe, Qabú significa alacena.

En un principio, el proyecto de Dubai iba a llamarse Only & Only One Za’abeelen, y en él se iba a apostar por la alta cocina andalusí, aunque con un toque más informal, a base de platos para compartir. Con el paso del tiempo, es posible que el concepto inicial del cocinero haya evolucionado a algo distinto, de la misma manera que el nombre del proyecto ha cambiado. Por el momento, Morales -que se encuentra trabajando en la carta de Qabú- no ha querido desvelar más detalles sobre este nuevo restaurante.