Paco Molina lleva siete años desaparecido y sus padres luchan para que la sociedad no se olvide de él

El pasado 2 de julio se cumplieron siete años desde que el joven Paco Molina desapareciera de Córdoba y se le perdiera la pista. Desde entonces, la Policía Nacional investiga el caso, incidiendo en una línea que apuntaría a que en su desaparición participaron personas mucho mayores que él. Para hablar de ello, de qué supone una desaparición en una familia y cómo se vive con un familiar en paradero desconocido, el Colegio de Abogados de Córdoba acogerá el 4 de octubre una jornada abierta al público en la que, entre otras personas, participarán los padres de Paco Molina, Isidro y Rosa.

Cabe recordar que cuando se han cumplido años de esta triste efeméride, la familia del chico siempre ha realizado una concentración. Sin embargo, este año decidieron no hacerlo. Isidro reconoce a Cordópolis que actos como este hacen que el sentimiento de dolor sea más profundo, a la vez que agradece el cariño que le trasladan quienes acuden siempre a esta cita. Por ello, para este año, la Asociación de Familiares y Amigos de Desaparecidos (Afadecor, de la que Isidro es presidente) y la Fundación Europea por las personas desaparecidas QSDGlobal ha organizado este acto para el que el Colegio de Abogados ha cedido sus instalaciones de forma gratuita.

La jornada la inaugurará el decano del Colegio, Carlos Arias, que dará paso al resto de los intervinientes. Además de abordar la desaparición de Paco junto a sus padres y el periodista Francisco Lobatón -presidente de QSDGlobal-, la cita busca ahondar en uno de los aspectos fundamentales que se pone en jaque ante la desaparición de un familiar: la psicología y la necesidad de acudir a un especialista para sobrellevar este duro trance. La psicóloga del Colegio de Psicólogos de Córdoba Rocío Aceituno será la encargada de tratar esta cuestión.

Conducido por el periodista de Radio Córdoba - Cadena Ser Álvaro Guerrero, el evento también contará con la participación de Mariola Pérez, estudiante de Derecho y autora del libro La desaparición de Paco Molina, en el que reconstruye los hechos que se conocen de este caso, a través de entrevistas con los padres del chico -Isidro y Rosa-, además de documentación e información de diversas fuentes.

Con esta jornada, los padres de Paco Molina buscan que el caso de su hijo no se olvide de la memoria de la sociedad ya que la investigación policial continúa, a la espera de novedades.

