La Orquesta de Córdoba llevará su música hasta la UCI del Reina Sofía

La directora gerente del hospital Universitario Reina Sofía, Valle García y el gerente de la Orquesta de Córdoba, Daniel Broncano han presentado este miércoles el ciclo de conciertos que ambas instituciones han organizado para fomentar la humanización y que ha dado comienzo este miércoles en el Hospital General y en el Hospital Provincial. El ciclo consta de 12 mini conciertos y serán repartidos por las distintas ubicaciones del hospital; salud mental, UCI o la unidad de diálisis entre otras. La cita se llevará a cabo entre los días 23 y 24 de noviembre.

La directora gerente del Hospital Reina Sofía ha explicado que “es una iniciativa que va a llevar la música en directo a los pacientes y a sus familias. Toda la música tiene efecto terapéuticos y en momentos difíciles por lo que atraviesa un paciente o cualquier familiar mientras esté ingresado, pues seguro que le alivia no solamente el alma sino el cuerpo y hacen que puedan despertar emociones que como digo tiene efectos terapéuticos”.

12 mini conciertos en 2 días

Para ello, tres grupos de cámara interpretarán una selección de piezas escogidas en estos espacios durante dos días. El primer día, la actuación comenzará a las 10:00 de manera simultánea en el Hospital General y en el Provincial. Concretamente, el cuarteto de cuerda, compuesto por Isel Rodríguez y Eugenio Valdés al violín, Malgorzata Hojenska a la viola y Vera Kuligina al violonchelo actuará en el hall de Oncología Médica en el Hospital Provincial; en la Unidad de Diálisis del Hospital General actuará otro cuarteto de cuerda, compuesto por Artaches Kazarian y Ángel Guzmán, al violín, Alberto Tardajos con la viola y Deborah Jananne en el violonchelo. Una hora después, se trasladarán a la Unidad de Salud Mental y la Unidad de Cuidados Intensivos, respectivamente y, a las 12:00 el cuarteto de cuerda actuará en el hall del Hospital de día de Oncología Médica. El ciclo de conciertos del primer día se cierra en el vestíbulo principal del Hospital General a cargo del quinteto de viento de la orquesta compuesto por Laura Llorca en la flauta, Pau Rodríguez en el oboe, Joaquín Haro en el clarinete, José Giner en el fagot y Fracisco A. García en la trompa.

El segundo día, los cuartetos de cuerda actuarán en espacios del Hospital Provincial como Reumatología, Cuidados Paliativos, Medicina Interna, así como en servicios ubicados en el Hospital General como Radiología, Neurología. El quinteto de viento, por su parte, ofrecerá un concierto en el vestíbulo principal, ubicación muy transitada que permitirá que el mayor número de personas pueda disfrutar de este regalo. Según ha explicado el propio gerente de la Orquesta “los músicos están también motivados por una actividad de tantísimo impacto como ésta. Además, es una oportunidad para vivir otras experiencias diferentes, ya que muchas veces suelen darse reacciones inesperadas que no son las habituales en un auditorio o teatro, pues en escenarios como éste se genera más empatía, cercanía y espontaneidad y, sin duda, mucha más emotividad. Y precisamente de eso se trata, de desarrollar un trabajo músico-social”.

Algunos de los espacios donde han tenido y tendrán lugar estas citas con la música son: Cuidados Paliativos o Hall de Quimioterapia del Hospital Provincial, la unidad de Diálisis, la sala de espera de radiología o la UCI del Hospital Universitario Reina Sofía

El gerente de la orquesta de Córdoba, Daniel Broncano, ha explicado que “para el Consorcio Orquesta de Córdoba es una necesidad acorde a nuestra vocación de servicio público hacer llegar nuestra música más allá de quienes compren una entrada para nuestros conciertos. Así que entendemos que ser un espacio de encuentro y bienestar social a través de la música en el corazón del cuidado como es el Hospital Universitario Reina Sofía pues es lo que debemos ser como orquesta. Para estos doce mini conciertos que realizamos hoy y mañana hemos seleccionado música que te hace sentir bien, que te reconforta y que tiene un toque de optimismo, que es lo que queremos aportar a la vida hospitalaria”

Los conciertos serán transmitidos por dos cuartetos de cuerda y un quinteto de viento de los solistas de la Orquesta de Córdoba

“Nuestra orquesta nunca ha estado en los espacios donde ocurre la asistencia y para nosotros como orquesta y creo que para el hospital es novedoso en ese sentido de la profundidad y la ambición con la que lo hacemos”, concluye Broncano.

