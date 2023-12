La obra para sustituir las curvas de la Cuesta del Espino, pendiente de un informe ambiental

La obra prevista por el Gobierno para jubilar las curvas de la Cuesta del Espino en la Autovía del Sur (A-4) y reformar 25 kilómetros de trazado de esta carretera están pendientes del informe de impacto ambiental, según ha informado el Ejecutivo a la senadora del PP Cristina Casanueva a través de una respuesta parlamentaria. La iniciativa es, de momento, un “anteproyecto” que está “en fase de tramitación ambiental”.

Una vez que se reciba el correspondiente informe, y si este es favorable, el Ejecutivo tendrá vía libre para iniciar los proyectos. El anteproyecto se aprobará de forma definitiva. Y de ahí se tendrá que redactar un proyecto de obra que probablemente se faseará. Todos los proyectos tendrán que ser aprobados, licitados y adjudicados, antes del inicio de las obras.

De momento se no ha fijado un presupuesto concreto para una obra que está previsto que cueste unos cientos de millones de euros. El coste saldrá, precisamente, de la redacción del proyecto de obra, si es que finalmente se supera el trámite de impacto ambiental.

En total, el anteproyecto prevé 19 intervenciones. De estas, tres son variantes de nueva construcción (la de Montoro, la del río Guadajoz y la Cuesta del Espino), y en un caso, en Villafranca de Córdoba, habrá una rectificación de trazado.

La primera intervención prevista es entre los kilómetro 347 y 350, en Villa del Río, donde se remodelarán los enlaces con vías colectoras, provistas de puentes sobre el río Guadalquivir, y se hará una rectificación de curva.

La segunda actuación será la adecuación de la autovía a su paso por el arroyo Cañetejo, en el kilómetro 352.

La tercera es la variante de Montoro, donde se estudian dos alternativas, una primera de mejora del trazado y de los enlaces actuales y otra segunda que consiste en un nuevo trazado en variante de población.

La cuarta es en el kilómetro 363,9, donde se prevé remodelar un enlace y rectificar una curva.

La quinta es en Pedro Abad, para remodelar también su enlace y mejorar en la medida de lo posible el trazado.

La sexta es en El Carpio, donde se adecuarán los carriles para el cambio de velocidad. Ahí también está prevista la séptima actuación, que consiste en la rectificación de una curva.

La octava actuación se localiza en Villafranca de Córdoba, donde se remodelará el enlace y se mejorará el trazado. En la zona se prevé también la novena actuación, con un nuevo colector y la mejora del alzado de la autovía. Entre los kilómetros 386 y el 389 se prevé la décima, con la adecuación de una serie de acuerdos verticales a los valores propios de autovía de 120 km/h. La undécima actuación prevé la construcción de una nueva vía de servicio y su conexión con la autovía.

La duodécima actuación entra ya en el término municipal de Córdoba. Entre los kilómetros 399 y 407 la obra prevista es para la remodelación de enlaces y la ejecución de vías colectoras en los dos sentidos de la circulación.

La décimo tercera actuación es el vado del Guadajoz, donde se rectificarán sus curvas con un nuevo trazado. Lo mismo ocurrirá en la actuación décimo cuarta en la Cuesta del Espino.

Por otra parte, en el kilómetro 424 se prevé la remodelación de un enlace, en el 429 otro enlace con la mejora del tronco de la autovía, en el 431 un enlace más y en el 433 se rectificará una curva. Finalmente, en el kilómetro 435 se remodelará otro enlace más, ya casi en el límite con la provincia de Sevilla.

